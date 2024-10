Apple Watch Series 7 vs 10: is overstappen al de moeite waard?

De Apple Watch Series 10 heeft een groter scherm en een dunner ontwerp, maar is overstappen vanaf een Series 7 sowieso een goed idee?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Overstappen van de Series 7 naar de Series 10

Naast een groter scherm en een dunner ontwerp heeft de Apple Watch Series 10 onder meer ook een nieuwe chip en nieuwe gezondheidsfuncties. Dit zijn de belangrijkste verschillen tussen de Apple Watch Series 7 en de Apple Watch Series 10.

S10-chip, neural engine en opslagruimte

De Apple Watch Series 10 is voorzien van de nieuwe S10-chip. Volgens Apple is die speciaal ontworpen voor prestaties, energiezuinigheid en intelligentie. Het blijft echter onduidelijk hoeveel sneller de chip is in vergelijking met de S9-chip. Apple heeft tijdens de presentatie wel gezegd dat de S10-chip beter presteert als het gaat om machine learning, Siri, gezondheidsfeatures en de functie Tik dubbel.

De chip in de Apple Watch Series 7 heeft geen neural engine, terwijl de Apple Watch Series 10 een neural engine met 4 kernen heeft. Verder zit er een nieuwe generatie ultra-wideband chip in voor een nauwkeurigere locatiebepaling, Bluetooth 5.3 ten opzichte van Bluetooth 5.0 en heeft de Series 10 maar liefst 64 GB opslagruimte (de Series 7 heeft 32 GB). Wat je vooral zult merken als je de twee smartwatches vergelijkt, is dat de Series 10 een flink stuk sneller is.

Scherm en behuizing

De Apple Watch Series 10 is beschikbaar in twee formaten, namelijk 42 en 46 mm. De Series 7 is er ook in twee formaten, maar die zijn allebei een millimeter kleiner. Volgens Apple heeft de nieuwe Watch tot 30 procent meer schermoppervlak dan de Series 6. Dat komt in de praktijk ongeveer neer op een extra regel tekst in beeld. De 46 mm-versie is zelfs nog net ietsje groter dan het scherm van de 49 mm Apple Watch Ultra (2). Het grote scherm maakt overstappen naar de Watch Series 10 voor sommige mensen al de moeite waard.

Door het grotere ontwerp is ook de resolutie van het scherm hoger. Het 46 mm-model heeft een resolutie van 416 x 496 pixels, het 45 mm-model van de Series 7 heeft een resolutie van 396 x 484 pixels. Ook heeft de Series 10 een groothoek oled-scherm, in tegenstelling tot de Series 7 en is de maximale helderheid gestegen van 1000 naar 2000 nits. Verder hebben zowel het scherm als de behuizing van de Apple Watch Series 10 rondere hoeken en een ontwerp dat bijna tien procent dunner is dan dat van de drie voorgangers.

Opladen en batterijduur

Je kunt de Apple Watch Series 10 in slechts 30 minuten van 0 tot 80 procent opladen. Met de Apple Watch Series 7 doe je daar 45 minuten over, dus dat is best een flinke verbetering. Gebruik je je Apple Watch ook om je slaap bij te houden, dan zul je blij zijn met het feit dat je de Series 10 maar 8 minuten hoeft op te laden om hem 8 uur lang te kunnen gebruiken. Dit kan overstappen naar de Apple Watch Series 10 ook al de moeite waard maken. Bovendien gaat de batterij tot 18 uur mee in de standaardmodus en tot 36 uur in de spaarstand.

Overige functies

De Apple Watch Series 10 heeft nog een aantal nieuwe functies. Dat zijn waarschijnlijk niet direct functies die je doen overstappen naar de Watch Series 10, maar voor de volledigheid noemen we ze wel. De bekendste nieuwe functie is de slaapapneu-detectie. Deze functie komt ook naar de Series 9 en de Ultra 2, maar niet naar de Series 7.

Verder heeft de Series 10 onder meer valdetectie en de functie Tik dubbel. Ook kun je met de nieuwe Apple Watch audio rechtstreeks via de luidspreker afspelen, en krijg je een waterdieptemeter en een watertemperatuursensor.

Materiaal en kleuren

Voor de Series 10 is Apple voor de topmodellen overgestapt van roestvrij staal naar titanium. Voor de basismodellen wordt nog steeds aluminium gebruikt. De aluminium Apple Watch Series 10 is verkrijgbaar in Zilver, Roségoud en Gitzwart.

De titanium-versie is verkrijgbaar in Naturel, Goud en Leisteen.

Overstappen naar de Apple Watch Series 10

Wil je overstappen naar de Apple Watch Series 10, dan komt dat waarschijnlijk door het grotere, helderdere scherm, het dunnere ontwerp, de sneller S10-chip, het snellere opladen, of de nieuwe gezondheidsfeatures. Je koopt de Apple Watch Series 10 momenteel vanaf een bedrag van € 448,95. Kijk ook zeker naar de onderstaande deals. Zo weet je zeker dat je niet teveel betaalt!