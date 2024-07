Apple Watch Series 10 krijgt nieuwe functies (maar die zijn nu al vertraagd)

Dit jaar verschijnt de tiende generatie van de Apple Watch en er wordt een aantal grote veranderingen verwacht. Deze functies komen naar de Apple Watch Series 10!

Apple Watch Series 10

Apple viert dit jaar een jubileum, want het is tien jaar geleden dat de eerste generatie van de Apple Watch werd aangekondigd. Het is daarom de verwachting dat er in 2024 grote veranderingen naar de smartwatch komen, vergelijkbaar met het redesign dat Apple bij de tiende generatie van de iPhone doorvoerde. Volgens geruchten krijgt de Apple Watch Series 10 een aantal belangrijke nieuwe functies om het jubileum te vieren.

Het was al duidelijk dat de Apple Watch Series 10 (ook wel Apple Watch X genoemd) een groter scherm krijgt. Bij de huidige Apple Watch kun je kiezen voor een display van 40 of 44 millimeter. De volgende generatie krijgt schermen van 45 en 49 millimeter, waardoor het horloge even groot is als de Apple Watch Ultra. Toch loopt Apple nu tegen problemen in de productie aan, waardoor verschillende functies vertraagd zijn bij de Apple Watch Series 10.

Gezondheidsfuncties verschijnen later

De Apple Watch Series 10 draait waarschijnlijk op de nieuwe S10-chip, een krachtigere processor die we ook in de Apple Watch Ultra 3 zullen zien. Deze chip is vermoedelijk sneller en energiezuiniger dan de S9-chip, maar dit is niet de enige verandering onder de motorkap. De Apple Watch Series 10 krijgt ook nieuwe functies om je bloeddruk te meten en om slaapapneu te detecteren.

De technologie die Apple gebruikt voor deze gezondheidsfuncties is volgens nieuwe geruchten nog niet betrouwbaar genoeg. Daardoor verschijnen de nieuwe functies vermoedelijk pas later bij de Apple Watch Series 10. Zo zie je bij de bloeddruk voorlopig geen precieze cijfers, maar alleen een stijging of daling in de metingen. Het meten van je lichaamstemperatuur werkt op dit moment hetzelfde met de Apple Watch.

Ook met de detectie van slaapapneu ondervindt Apple problemen, want deze functie werkt bij de Apple Watch Series 10 met de zuurstofmeter. In de Verenigde Staten mag Apple de saturatiemeter op dit moment niet gebruiken, door een lopende patentzaak met het medische bedrijf Masimo. Bij de Apple Watch Series 9 en Apple Watch Ultra 2 is de functie uitgeschakeld in de Verenigde Staten. Het is daarom onwaarschijnlijk dat Apple dat probleem heeft verholpen bij de release van de Apple Watch Series 10.

Release van de Apple Watch Series 10

Het is de verwachting dat de bloeddrukmeter pas later beschikbaar komt op de Apple Watch Series 10. De kans bestaat dat het in Europa wel direct mogelijk is om slaapapneudetectie in te schakelen, omdat het om een Amerikaanse patentzaak gaat. Apple mag de saturatiemeter in Europa wel gebruiken, waardoor de functie om slaapapneu te detecteren bij de Apple Watch Series 10 hier zonder problemen ingeschakeld kan worden.

We moeten nog even wachten op de Apple Watch Series 10, want de smartwatch verschijnt in september. Dan kondigt Apple ook de Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch SE 2024 aan. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu al op zoek naar een nieuwe smartwatch? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de Apple Watch Series 9 en de Apple Watch Ultra 2, zodat je nooit teveel betaalt!