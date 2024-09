Apple Watch Series 10: dit is het nieuwe design van de smartwatch

De Apple Watch Series 10 is officieel aangekondigd en heeft een vernieuwd design. Dit is het nieuwe ontwerp van de tiende generatie Apple Watch!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch Series 10: groter display

De tiende generatie van de Apple Watch is gepresenteerd! Apple heeft bij de Apple Watch Series 10 een aantal belangrijke veranderingen doorgevoerd. De smartwatch draait op de nieuwe S10-chip en kan slaapapneu detecteren. We zien bij het toestel niet alleen aanpassingen onder de motorkap, ook het design van de Apple Watch Series 10 is vernieuwd. Het is voor het eerst in jaren dat Apple het ontwerp van de smartwatch aanpast.

Het design van de Apple Watch Series 10 is een slag groter in vergelijking met de Apple Watch Series 9. Je hebt bij de nieuwe smartwatch de keuze uit 42 of 46 millimeter. Daarmee heeft de Apple Watch Series 10 het grootste scherm van een Apple Watch ooit. De smartwatch beschikt bovendien over een oled-groothoekdisplay. Het scherm is dus niet alleen groter, maar ook beter leesbaar vanuit een schuine hoek.

Veel dunner design

De Apple Watch Series 10 beschikt over het grootste display van een Apple Watch tot nu toe, maar dat is niet terug te zien in de dikte van het toestel. Het design van de Apple Watch Series 10 is namelijk veel dunner dan we zagen bij de Apple Watch Series 9. De tiende generatie van de Apple Watch is slechts 9,7 millimeter dik, dat is tien procent minder dan de Apple Watch Series 9.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple heeft ook het gewicht van de smartwatch verlaagd bij de Apple Watch Series 10. Het apparaat weegt slechts 30 gram als je voor de aluminium uitvoering van 42 millimeter kiest. De nieuwe smartwatch weegt maar liefst twintig procent minder dan de Apple Watch Series 9. Zo heeft het grotere design van de Apple Watch Series 10 er dus niet voor gezorgd dat het toestel veel zwaarder wordt.

Titanium behuizing bij de Apple Watch Series 10

Nog een belangrijke verandering bij het design van de Apple Watch Series 10 is de titanium behuizing. Waar je bij de Apple Watch Series 9 kon kiezen uit aluminium of roestvrij staal, is laatstgenoemde bij de Series 10 vervangen voor titanium. Eerder gebruikte Apple hetzelfde materiaal bij de Apple Watch Ultra (2), maar we zien nu dus een soortgelijke behuizing bij de duurdere uitvoering van de Apple Watch Series 10.

De aluminium Apple Watch Series 10 is beschikbaar in de kleuren gitzwart, roségoud en zilver en heeft een startprijs van 449 euro. Bij de titanium uitvoering kun je kiezen uit leisteen, goud en naturel titanium voor een prijs vanaf 799 euro. Ben je van plan om de nieuwe Apple Watch te kopen? Dan hebben we goed nieuws, want de voorverkoop is al begonnen. Bestel de Apple Watch Series 10 vast hier, zodat je het apparaat als eerste in huis hebt!

Apple Watch Series 10:

• Bestel bij MediaMarkt

• Bestel bij Mobiel.nl

• Bestel bij Belsimpel