Dit jaar komt de Apple Watch Series 10 en volgens eerdere geruchten zouden de huidige bandjes dan onbruikbaar worden. Maar is dat ook zo?

Apple Watch Series 10: worden de huidige bandjes onbruikbaar?

Er zijn inmiddels al meerdere geruchten opgedoken over de Apple Watch Series 10. Eerst werd gedacht dat Apple voor deze smartwatch een flink re-design in de planning had staan, maar dat is volgens recente geruchten toch weer niet zo.

Wanneer je de gelekte beelden van 91mobiles bekijkt waarop de Apple Watch Series 10 of Apple Watch X te zien is, vallen er een aantal zaken op. Het scherm is iets groter dan de huidige Apple Watch Series 9 en de randen zijn wat dunner geworden. Dat is natuurlijk al mooi meegenomen, maar als je aan de zijkant kijkt is ook te zien dat sommige onderdelen bij het oude gebleven zijn.

Je ziet daar dat de aansluiting van de bandjes onveranderd zijn. Dat betekent dat de bandjes die je nu kunt gebruiken op de smartwatch van Apple, nog steeds bruikbaar zijn op de Apple Watch Series 10 en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

De Apple Watch gebruikt een speciale aansluiting waarmee je bandjes aan beide kanten in de smartwatch schuift. Vervolgens klikken ze vast met een soort drukknopje. Die moet je ook weer indrukken om de bandjes los te maken.

Het blijft nog wel even afwachten of de Apple Watch Series X er inderdaad als op de renders uit komt te zien. De nieuwe modellen van de Apple Watch verschijnen meestal rond dezelfde periode als de nieuwe iPhones. Dat zal dit jaar ook weer ergens in september zijn wanneer de iPhone 16 verschijnt.

