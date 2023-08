Apple’s smartwatch krijgt in de toekomst misschien een toffe functie. De Apple Watch bezit dan een sensor die je wijzerplaat laat matchen met je bandje.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe Apple Watch-sensor laat wijzerplaat en bandje matchen

Heb je een Apple Watch? Dan heb je waarschijnlijk ook een stapel bandjes. De bandjes zijn op elke versie van de Apple Watch te gebruiken, en hiermee kun je de smartwatch geheel naar wens aanpassen.

Ook de wijzerplaat kun je op elke Apple Watch wijzigen. Maar het is soms lastig om een passende wijzerplaat te vinden die goed combineert met je bandje. Daar komt in de toekomst misschien verandering in. Apple heeft een patent gekregen op ‘Electronische apparaten met een kleurensensor’.

Apple beschrijft hoe ze met een sensor onder de wijzerplaat van de Apple Watch de kleur van andere objecten kunnen meten. Op die manier kan de Apple Watch straks de achtergrondkleur van je wijzerplaat aanpassen aan de kleur van bijvoorbeeld je kleren of het bandje.

In het patent staat verder hoe een optische sensor zoals een camera, lichtsensor, een vingerafdrukscanner of een ander soort sensor onder het scherm kleur kan meten. Het patent beschrijft hoe dit kan door een reeks van rood, groen en blauw licht naar een object te sturen en de mate van lichtreflectie te meten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Net als elk ander patent zal het nog wel even duren voordat Apple zo’n soort sensor in de wijzerplaat van de Apple Watch plaatst. Natuurlijk is het ook mogelijk dat deze sensor er zelfs nooit gaat komen.

Apple is overigens al langer van plan om de Apple Watch een aantal nieuwe sensors te geven. Zo staat er volgens geruchten al jaren een sensor om de bloedsuiker te meten in de planning. Wij hopen in ieder geval dat de Apple Watch deze en de sensor om de wijzerplaat aan te passen aan je bandje ook daadwerkelijk gaat krijgen.

Meer nieuws over Apple