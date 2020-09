De nieuwe Apple Watch SE is het betaalbare instapmodel van Apple. Of toch niet? De Apple Watch Series 3 ligt namelijk ook nog in de schappen en kost net wat minder dan de SE. Het is dus niet zo gek dat beide modellen vaak in één adem worden genoemd. Maar wat zijn dan de belangrijkste verschillen tussen de apparaten? iPhoned zet ze op een rijtje.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch SE vs Apple Watch Series 3

Gelijktijdig met de Apple Watch Series 6 heeft Apple ook een geheel nieuw, goedkoper horloge onthuld: de Apple Watch SE. Ondanks de lagere prijs is de Watch SE niet de goedkoopste wearable van Apple. De Apple Watch Series 3, die in 2017 werd gelanceerd, kost momenteel 199 euro. Dit staat tegenover de 299 euro die je voor de SE moet neerleggen.

In dit artikel zetten we de belangrijkste verschillen tussen de slimme horloges op een rijtje. Wat krijg je als je voor de Apple Watch SE kiest en is de Apple Watch Series 3 de moeite waard als je niet het nieuwste van het nieuwste zoekt? Check de vergelijking hieronder.

1. Ontwerp en scherm

Van een afstandje gezien lijken de SE en Series 3 sterk op elkaar. Beide smartwatches zijn gemaakt van aluminium en zijn waterafstotend. Maar dan komt het eerste verschil: het scherm van het nieuwere SE-model is 30 procent groter. Bij beide smartwatches is er een keuze tussen twee schermgroottes. Dit komt neer op een schermgrootte van 40mm of 44mm voor het SE-model. En bij de Series 3 is de keuze 38mm of 42mm.

Hierdoor zijn de twee nieuwe horlogebanden van Apple alleen geschikt voor de SE en valt de Series 3 hiermee buiten de boot. Daarbij heeft de Apple SE ook een extra kleuroptie, naast de standaard zilver en grijs kun je ook voor goud kiezen.

Apple Watch Series 3 (links) Apple Watch SE (rechts)

2. Hardware en snelheid

De Watch SE is sneller dan de Series 3. Apple claimt dat de S5 dual-coreprocessor van de SE twee keer zo snel is als de S3-chipset van de Watch Series 3. Ook bij slimme horloges is het credo: hoe sneller, hoe beter. Een smartwatch gebruikt veel functies tegelijkertijd. Een apparaatje met een hogere snelheid kan al deze verschillende systemen beter draaiende houden.

Voor het draadloos verbinden met apparaten, zoals je iPhone, maakt de Watch SE gebruik van de nieuwere W3-chip en Bluetooth 5.0. Bij de Series 3 is het allemaal net wat minder nieuw.

De smartwatch uit 2017 maakt gebruik van de voorgaande W2-chip en Bluetooth 4.2. De nieuwere chip en bluetooth maakt de verbinding tussen de Watch SE en andere apparaten soepeler en stabieler.

Als we verder de cijfers induiken ontdekken we dat de SE vier keer meer geheugen heeft dan de Series 3. 32 GB vergeleken met 8 GB is een flink verschil. Handig als je bijvoorbeeld podcasts of muziek offline wil opslaan op je smartwatch. Dan de batterijduur: voor beide smartwatches staat deze op ongeveer 18 uur.

3. Sensoren en functies

De Apple Watch SE draait op het nieuwe WatchOS 7. Hoewel gebruikers van de Apple Watch Series 3 de update ook kunnen downloaden, zijn niet alle functies van WatchOS 7 beschikbaar op de oudere wearable. Een functie die Series 3 gebruikers moeten missen is bijvoorbeeld Family Setup.

Deze functie maakt het mogelijk je iPhone te koppelen aan de Apple Watch van een familielid. Je kunt hierdoor besturingselementen toepassen, zoals het beperken van contacten en app-downloads, of automatische locatietracering.

Andere functies die de Series 3 mist ten opzichte van de SE zijn valdetectie en de bewaking van het geluidsniveau. En alle nieuwe wijzerplaten die bij WatchOS 7 horen? Ook die moeten Series 3 gebruikers missen. Het is aan de gebruiker om af te wegen of deze functies belangrijk zijn.

4. Conclusie en prijzen

De Apple Watch SE (2020) en Apple Watch Series 3 (2017) verschillen toch wel aardig van elkaar. De SE is net wat gelikter, sneller en frisser dan zijn voorganger uit 2017. Dit zie je dan ook terug in de verkoopprijs. Met een prijsverschil van 100 euro is het zeker de moeite waard om de Series 3 te overwegen.

Houd wel in gedachte dat de SE een groter scherm heeft. Een groter scherm maakt een slim horloge net wat makkelijker in gebruik. Verder mist de Series 3 wat functies ten opzichte van de SE. Het is echter ook de vraag of je behoefte hebt aan al deze nieuwe features.

De nieuwe Apple Watches zijn nu te bestellen en liggen binnenkort in de winkels. Houd iPhoned in de gaten voor uitgebreide reviews van de tablets, waarin we de belangrijkste voor- en nadelen bespreken. Check daarom onze website, download de gratis iPhoned-app of schrijf je in voor de dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief.