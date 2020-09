Tijdens het event van 15 september presenteerde Apple de Watch SE. Inmiddels zijn de eerste reviews van de betaalbare smartwatch verschenen. We zetten de belangrijkste punten van de eerste indrukken op een rijtje.

Review round-up van de Apple Watch SE

Tijdens het Apple-event onthulde Apple voor het eerst twee Apple Watches: de high-end Series 6 en betaalbare SE-variant. De Apple Watch SE gaat de concurrentie aan met andere fitnesstrackers, zoals die van Fitbit. Dankzij de lage instapprijs van 299 euro richt de Apple Watch SE zich op een nieuw publiek. Het slimme horloge is sinds vorige week te bestellen, maar een aantal techwebsites hebben de Apple Watch SE al kunnen testen. Dit is hun eerste indruk.

TechRadar

TechRadar is onder de indruk van de nieuwe goedkopere Apple Watch. Volgens de techwebsite voelt de Apple Watch SE niet zo zeer als een budgetmodel, maar zorgt de komst van het slimme horloge ervoor dat de Series 6 meer een Apple Watch Pro wordt.

De Watch SE heeft alle functies die je verwacht van een Apple-smartwatch, maar dan tegen een betaalbare prijs. De meer geavanceerde functies (zoals het meten van zuurstof in het bloed) ontbreken, maar dat maakt de prijs wel een stuk aantrekkelijker. Het ontbreken van het always on-display vindt TechRadar wel het grootste gemis.

Engadget

Ook Engadget is lovend over de Apple Watch SE. Engadget noemt de SE liefkozend ‘FrankenWatch’, omdat het horloge net als Frankenstein bestaat uit verschillende features van andere Apple Watches. Doordat de SE dezelfde processor als de Series 4 heeft, gaat het horloge goed mee. Bovendien is het budgetmodel uitgerust met hetzelfde grotere display als dat van de Series 5.

Engadget is net als TechRadar onder de indruk van de SE-variant en noemt het een ideaal instapmodel. De prestaties zijn vergelijkbaar met die van de Series 5 en door het ontbreken van het always on-display gaat de accu zelfs ietsje langer mee. Dat is niet slecht voor een Apple Watch met die prijs, vindt de website.

Tom’s Guide

Vanuit Tom’s Guide klinken vergelijkbare geluiden. De techwebsite is onder de indruk van de functies die de Apple Watch SE te bieden heeft, al blijft het natuurlijk jammer dat er een aantal functies ontbreken die je in de Series 6 wel terugvindt. Ook Tom’s Guide uit hierbij zijn teleurstelling over het ontbreken van het always on-display.

Daar staat natuurlijk een lagere prijs tegenover dan die van de Series 6. De SE volgt in principe de Series 3 op en is zo’n 30 procent sneller dan zijn voorganger. Dat komt vooral doordat de SE is uitgerust met dezelfde processor als die van de Series 5.

Gizmodo

Ook volgens de Australische website Gizmodo is de prijs-kwaliteitverhouding een groot voordeel van de Apple Watch SE. De website vindt dat je niet veel functies inlevert van de Series 6, terwijl de prijs een stuk lager ligt. Dat is al met al een goede deal, vindt Gizmodo.

Hoewel er natuurlijk een aantal functies ontbreken die de Series 6 wel biedt, kun je je afvragen hoe belangrijk deze functies zijn op een dagelijkse basis. Daarbij zijn er een hele hoop functies die de Watch SE wél heeft. Denk hierbij aan valdetectie en het maken van een noodoproep. Wat betreft fitnesstracking is de SE net zo accuraat als de Series 6.

SlashGear

SlashGear vindt de Apple Watch SE niet goedkoper ogen dan andere Apple Watches. Als je al een Apple Watch had met een always on-display, dan zal je de functie missen in de Watch SE. Ben je er nog niet aan gewend, dan is het ontbreken van de feature niet zo erg.

Ook het opladen van de Watch SE gaat razendsnel, waardoor je de Watch niet meer ‘s nachts hoeft op te laden. Opladen gaat dan ook prima wanneer je bijvoorbeeld even een douche neemt. Daardoor kan je het prima om houden tijdens het slapen. Wel zo handig als je gebruik wil maken van de slaaptracker in watchOS 7.

Meer over de Apple Watch SE

Na maanden van geruchten onthulde Apple op 15 september de Apple Watch SE. Dankzij de instapprijs van 299 euro is de Watch een goede optie voor mensen die vooral gebruik willen maken van de fitnesstracker-functies van de Apple Watch. Apple zet de SE ook als ‘familiesmartwatch’ in de markt, die je bijvoorbeeld cadeau kunt geven aan je kinderen.

Apple bracht de goedkopere Apple Watch tegelijk uit met de Apple Watch Series 6, de opvolger van de Series 5. Benieuwd naar de nieuwste high-end Apple Watch Series 6? In ons overzichtsartikel van de Series 6 lees je er alles over. Ook hier zijn inmiddels een aantal reviews over verschenen.