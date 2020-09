Apple heeft zojuist de Apple Watch SE officieel gepresenteerd. Het relatief goedkope Apple-horloge volgt de Series 3 op en gaat onder meer concurreren met de fitnesstrackers van Fitbit.

Apple Watch SE officieel onthuld

Een grote verrassing is de komst van het Watch-instapmodel niet. We horen al maanden geruchten over de verschijning van een goedkopere Apple Watch. Apple brengt gelijktijdig ook de Apple Watch Series 6 uit, de opvolger van de Apple Watch Series 5. De Apple Watch SE is dankzij zijn relatief lage instapprijs van 299 euro echter op een ander publiek gericht. Deze vijf dingen moet je er over weten.

1. Vertrouwd design

Qua design is de Apple Watch SE moeilijk te onderscheiden van andere Apple Watches. Het horloge heeft een groot scherm en Digitale Kroon in de behuizing. die overigens helemaal van gerecycled materiaal gemaakt is en waterdicht is.

2. Processor en gezondheidsfuncties

Hij wordt aangedreven door de S5-processor, dezelfde chip als de Apple Watch Series 5. De Apple Watch SE beschikt daarnaast over meerdere gezondheidssensoren, waaronder een hartslagmeter en valdetectie. Laatstgenoemde functie stuurt een waarschuwing uit zodra je gevallen bent en mogelijk hulp nodig hebt. Ook zijn standaardfuncties als een versnellingsmeter en kompas natuurlijk aanwezig.

3. Draait standaard op watchOS 7

De Apple Watch SE draait standaard op watchOS 7, dé Apple Watch software-update van 2020. De nieuwe software introduceert onder meer een Slaap-app, die tips geeft over hoe je je nachtrust kunt verbeteren. Verder kun je in watchOS 7 eindelijk wijzerplaten delen.

4. Geen opvolger van Apple Watch Series 3

Volgens geruchten ging de Apple Watch SE de Apple Watch Series 3 vervangen. Dat blijkt niet zo te zijn. Apple blijft beide smartwatches los van elkaar verkopen. Mogelijk houdt dit verband met de doelgroepen van beide watches. Apple zet de SE nadrukkelijk als ‘familiesmartwatch’ in de markt, die je bijvoorbeeld cadeau kunt geven aan je kinderen.

5. Prijs en verkrijgbaarheid

De Apple Watch SE is vanaf 299 euro verkrijgbaar en vanaf nu te bestellen. De eerste exemplaren worden op vrijdag geleverd. Zoals altijd is het horloge in twee formaten verkrijgbaar: 40 en 44mm. Bij aanschaf van de Apple Watch SE krijg je overigens drie maanden gratis toegang tot Apple Fitness, een nieuw sportabonnement van de iPhone-maker.