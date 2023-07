Helaas: dit jaar komt er geen Apple Watch SE 3

Zat jij te wachten op de opvolger van de Apple Watch SE 2022? Dan hebben we slecht nieuws. Dit jaar komt er nog géén Apple Watch SE 3.

Apple Watch SE 3: niet dit jaar

Volgens doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman komt er dit jaar geen opvolger van de Apple Watch SE 2. De budgetversie van de Apple Watch wordt volgens Gurman elke twee jaar vernieuwd. Aangezien we vorig jaar de Apple Watch SE 2022 hebben gekregen, zal de Apple Watch SE 3 pas in 2024 verschijnen.

Dit jaar komt er wel een nieuwe versie van de reguliere Apple Watch. De Apple Watch Series 9 komt in twee verschillende groottes en krijgt volgens de laatste geruchten dit keer ook echt een nieuwe (en veel snellere) chip. Daarnaast kunnen we dit jaar volgens Gurman ook een nieuwe Apple Watch Ultra verwachten.

Apple Watch SE kopen

Ben je nu op zoek naar een Apple Watch? Of heb je nog een Apple Watch Series 3, Series 4 of Series 5 en wil je upgraden? Dan is op dit moment de Apple Watch SE 2022 een prima optie.

Het is de goedkoopste Apple Watch van 2022 en verkrijgbaar in twee formaten (40 en 44mm). De Apple Watch SE 2022 is net zo snel als de Apple Watch Series 8 en heeft ook nieuwe functies zoals crashdetectie. Je mist alleen wel het always on-scherm en de ECG-functie.

Heb je geen zin om te wachten op de Apple Watch SE 3? Dan is de Apple Watch SE 2022 een goed alternatief om nu te kopen. Voor de beste prijzen kun je het beste on Apple Watch SE 2022-overzicht even checken. Dan betaal je nooit te veel.

Meer over de Apple Watch

