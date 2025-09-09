Apple Watch SE 2025: grootste update in jaren (voor een lage prijs)

De Apple Watch SE 3 is in 2025 aangekondigd! De goedkoopste Apple Watch is véél beter geworden. Dit zijn alle nieuwe functies!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch SE 2025

Apple heeft voor het eerst in jaren een nieuwe generatie van de Apple Watch SE uitgebracht! Dat werd ook tijd, want in 2022 verscheen de Apple Watch SE 2. De afgelopen jaren heeft Apple een aantal kleine aanpassingen doorgevoerd bij de Apple Watch SE, maar grote upgrades bleven uit. Daar is nu verandering in gekomen, want we zien een reeks grote verbeteringen bij de Apple Watch SE 2025.

Apple heeft alle Apple Watches in 2025 voorzien van een nieuwe processor. De derde generatie van de Apple Watch SE draait op de S10-chip, net als de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3. Met deze processor is de Apple Watch SE 2025 veel sneller dan de Apple Watch SE uit 2022. Dat is niet alles, want de S10-chip zorgt ook voor jarenlange ondersteuning voor watchOS-updates.

Vernieuwd scherm

De Apple Watch SE 3 krijgt in 2025 niet alleen verbeteringen onder de motorkap, ook de behuizing van de smartwatch gaat op de schop. Je kunt bij de derde generatie van de Apple Watch SE kiezen voor een behuizing van 40 of 44 millimeter. De kast van de Apple Watch is opnieuw gemaakt van aluminium, waarbij je de keuze hebt uit sterrenlicht en middernacht.

Bij het display van de Apple Watch SE zien we een belangrijke verbetering, want deze beschikt voor het eerst over always-on. Met deze feature is de tijd – zoals de naam al doet vermoeden – altijd zichtbaar. Het grotere scherm is niet de enige verandering die Apple doorvoert bij de behuizing van de smartwatch. Waar de eerste en tweede generatie van de Apple Watch SE geen ondersteuning hadden voor snelladen, is dat bij de derde generatie wél het geval.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer functies voor een lage prijs

De Apple Watch SE beschikt in 2025 opnieuw over belangrijke gezondheidsfuncties als een hartslagmeter, slaapanalyse en SOS-noodmeldingen. Daar zijn bij de nieuwe generatie van de Apple Watch ook temperatuurregistratie, slaapapneu en het bijhouden van de cyclus bijgekomen. De nieuwe S10-chip zorgt ook voor ondersteuning voor polsgebaren, dat tot nu toe exclusief voor de reguliere Apple Watch was.

Laat je jouw iPhone regelmatig thuis liggen tijdens een wandeling, maar wil je wel bereikbaar blijven? Dan kun je bij de Apple Watch SE 3 ook kiezen voor een uitvoering met Cellular, zodat je toegang hebt tot het mobiele netwerk met de smartwatch. De Apple Watch SE heeft dit jaar voor het eerst ondersteuning voor het 5G-netwerk.

We zien dus veel meer functies bij de nieuwe Apple Watch SE, maar je betaalt nog steeds een lage prijs voor de smartwatch. Je haalt de Apple Watch SE 3 (40 millimeter) voor 269 euro in huis, bij de grotere uitvoering van 44 millimeter is dat 299 euro. Kies je voor Cellular? Dan betaal je 319 euro (40 millimeter) of 349 euro (44 millimeter). Je betaalt zo véél minder dan voor de reguliere Apple Watch Series 11, terwijl het om een relatief grote upgrade gaat.

Pre-order van de Apple Watch SE

Ben je enthousiast over de nieuwe generatie van de Apple Watch SE? In dat geval hebben we goed nieuws, want de pre-order van de Apple Watch SE 2025 is al begonnen. Je kunt de smartwatch nu bestellen, zodat je het toestel als eerste in huis hebt. Als je de Apple Watch SE 3 nu bestelt, wordt deze op vrijdag 19 september 2025 bij je afgeleverd. Wil je lange levertijden voorkomen? De Apple Watch SE 2025 is bij deze webwinkels direct beschikbaar: