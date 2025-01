Dit jaar komt Apple volgens geruchten met een nieuwe Apple Watch SE. Maar wat zijn de nieuwe functies? En wat gaat er veranderen aan het Apple Watch SE design?

Apple Watch SE krijgt een nieuw design: dit gaat er veranderen

Volgens Mark Gurman van Bloomberg komt Apple dit jaar met een nieuwe versie van de Apple Watch SE. Deze smartwatch zal dan naast de nieuwe Apple Watch Series 11 en Apple Watch Ultra 3 worden geïntroduceerd.

Apple Watch SE: nieuw design

Gurman heeft gezegd dat de Apple Watch SE een ‘nieuwe look’ gaat krijgen. Maar verder gaf hij geen details prijs. Toch zijn er wel meer geruchten over de volgende versie van de Apple Watch SE 2025.

Apple introduceerde de Apple Watch SE in 2020. Deze smartwatch was gebaseerd op het design van de Apple Watch Series 4 uit 2018. Als we dat in ons achterhoofd houden zal de nieuwe Apple Watch SE waarschijnlijk de looks van de Apple Watch Series 7 krijgen.

Mark Gurman heeft in het verleden gezegd dat Apple overweegt om de Apple Watch SE van een plastic behuizing te voorzien. Het zou dus goed kunnen dat de volgende Apple Watch SE deze behuizing gaat krijgen. Als Apple voor een plastic behuizing gaat, komen er waarschijnlijk een aantal nieuwe (misschien wel knallende) kleuren bij.

Waarschijnlijk krijgt de Apple Watch SE 2025 ook een groter scherm dan de voorgaande versies. Of het scherm fysiek groter wordt, of dat Apple de randen dunner gaat maken blijft nog even de vraag. Je hebt dan in ieder geval meer display-ruimte beschikbaar en dat is natuurlijk mooi meegenomen.

Drie keer Apple Watch in 2025

Als we de geruchten mogen geloven komen er dit jaar drie nieuwe Apple Watches uit: de Apple Watch SE 2025, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11. De laatste keer dat er drie nieuwe Apple Watches in één jaar verschenen was in 2022. Toen kwamen de Apple Watch SE 2022, Apple Watch Series 8 en de eerste versie van de Apple Watch Ultra uit.