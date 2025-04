Apple Watch SE 2025 krijgt groter display (en vernieuwde behuizing)

In 2025 verschijnt de nieuwe generatie van de Apple Watch SE, die een vernieuwde behuizing met een groter display krijgt. Dit kun je nog meer verwachten.

Apple Watch SE 2025

Apple werkt aan een nieuwe generatie van de Apple Watch SE! De nieuwe smartwatch verschijnt later dit jaar en krijgt naar verluidt een groot aantal veranderingen. Dat is ook wel nodig, want de huidige uitvoering van de Apple Watch SE stamt nog uit 2022. Sindsdien heeft de smartwatch wel software-updates gekregen, maar in de hardware heeft Apple nauwelijks vernieuwingen doorgevoerd. Daar komt bij de Apple Watch SE 2025 verandering in.

Volgens geruchten werkt Apple aan een nieuwe behuizing voor de Apple Watch SE. Die aangepaste behuizing zien we dit jaar terug bij de Apple Watch SE 2025. Het is de verwachting dat de volgende generatie van de smartwatch een grotere behuizing krijgt dan die van de Apple Watch SE 2022. Bij de Apple Watch SE 2025 heb je de keuze uit een behuizing van 41 millimeter of 45 millimeter, terwijl dat bij de huidige Apple Watch SE nog 40 millimeter of 44 millimeter is.

Grotere displays

De Apple Watch SE 2025 neemt zo de afmetingen van de Apple Watch Series 9 over. Dat heeft verschillende voordelen, want de grotere behuizing zorgt ervoor dat de display ook een slag groter worden. Volgens Ross Young, expert op het gebied van displays, krijgt de Apple Watch SE 2025 een 1,6- en een 1,8-inch scherm. Je kunt bij de nieuwe generatie van de Apple Watch SE dus opnieuw tussen twee formaten kiezen.

Volgens Young is de productie van de Apple Watch SE 2025 inmiddels begonnen. Het lijkt daarom zo goed als zeker dat de displays van de Apple Watch SE 2025 een slag groter worden. Het blijft overigens de Apple Watch met de kleinste schermen, want de displays van de Apple Watch Ultra (2) en de Apple Watch Series 10 zijn nog groter. Wil je liever een kleinere Apple Watch? Dan is de nieuwe generatie van de Apple Watch SE straks de beste keuze voor jou.

Release van de Apple Watch SE 2025

Eerder gingen er nog geruchten over een compleet nieuwe behuizing voor de Apple Watch SE 2025, die van plastic is gemaakt. Het is onduidelijk of deze nieuwe behuizing er daadwerkelijk komt. Young heeft geen uitspraken gedaan over de aangepaste plastic horlogekast, dus Apple kiest mogelijk opnieuw voor de aluminium behuizing die we ook bij de Apple Watch Series 9 zagen.

Dat Apple inmiddels is begonnen met de productie van de Apple Watch SE 2025 betekent dat de release niet lang meer op zich laat wachten. De nieuwe generatie van de Apple Watch SE wordt waarschijnlijk in september aangekondigd, wanneer de Apple Watch Series 11 en de Apple Watch Ultra 3 ook verschijnen. Dan weten we zeker hoe groot de displays bij de Apple Watch SE 2025 worden. Wil je niet zo lang wachten en ben je nu op zoek naar een nieuwe Apple Watch? Bekijk dan hier de laagste prijzen: