Apple Watch SE 2025 wordt toch anders dan tot nog toe gedacht

Mark Gurman van Bloomberg schetste begin dit jaar een beeld van de Apple Watch SE 2025, maar zegt nu dat het design toch anders wordt.

Apple Watch SE 2025 wordt toch anders

Gurman heeft eerder gezegd dat de Apple Watch SE een ‘nieuwe look’ gaat krijgen. Hij zei toen onder meer dat Apple overweegt om de Apple Watch SE van een plastic behuizing te voorzien. Ook zou de Apple Watch SE 2025 een groter scherm krijgen dan de voorgaande versies. Daarbij was het wel de vraag of het scherm fysiek groter zou worden, of dat Apple de randen dunner zou maken.

Het bericht over een harde plastic behuizing in plaats van geanodiseerd aluminium is zelfs al van begin juli 2024. Gurman zei toen dat Apple dit van plan was om de kosten van de Apple Watch SE omlaag te brengen. De huidige Apple Watch SE kost € 239,99, maar het goedkoopste concurrerende horloge van Samsung, de Galaxy Watch FE, vind je al voor zo’n 100 euro minder.

Toch geen plastic

In zijn nieuwste Power On nieuwsbrief zegt Gurman dat de plastic Apple Watch SE 2025 er om twee redenen mogelijk toch niet komt, en dat heeft te maken met het ontwerp en met de kosten. “Het ontwerpteam vindt het er niet mooi uitzien en het operationele team vindt het moeilijk om de behuizing van goedkoper materiaal te maken dan het huidige aluminium chassis,” zegt hij.

Een nog betaalbaardere Apple Watch SE met een kleurrijk plastic ontwerp had aantrekkelijk kunnen zijn voor ouders die een Apple Watch voor hun kinderen willen kopen. Maar het ziet er dus niet naar uit dat dit werkelijkheid gaat worden.

Als we de geruchten mogen geloven komen er dit jaar drie nieuwe Apple Watches uit: de Apple Watch SE 2025, Apple Watch Ultra 3 en de Apple Watch Series 11. De laatste keer dat er drie nieuwe Apple Watches in één jaar verschenen was in 2022. Toen kwamen de Apple Watch SE 2022, Apple Watch Series 8 en de eerste versie van de Apple Watch Ultra uit.