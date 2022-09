Apple Watch SE 2022: met deze chip wil je hem wél hebben

Apple heeft de nieuwste goedkoopste Apple Watch SE 2022 officieel aangekondigd. In dit artikel lees je alles over deze budget-smartwatch.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch SE 2022: budgethorloge ook voor kinderen

De Apple Watch SE 2022 is nu officieel dé opvolger van de Apple Watch SE uit 2020. Apple kondigde deze smartwatch vanavond tijdens de keynote aan. In dit artikel lees je alles over de vernieuwingen van deze goedkope slimme horloge van Apple. Apple zegt zelf dat deze onder meer bedoeld is voor kinderen.

Het design van de Apple Watch SE 2022 blijft grotendeels hetzelfde als bij de voorganger. Dat betekent dat hij ook een Retina-scherm krijgt. Het display heeft weer afgeronde hoeken en heeft een aluminum behuizing en is 30 procent groter dan het scherm van de Apple Watch Series 3. Op het gebied van design verschilt deze SE dus weinig van andere Apple Watches. Het product is gemaakt van gerecycled materiaal. Bovendien is er een nieuw productieproces dat de CO2-uitstoot met 80 procent vermindert.

Met de S8-chip kan deze smartwatch nog jaren mee

De Apple Watch SE 2022 gaan we (nu officieel bevestigd) zien met een S8-chip, die we ook vinden in de Apple Watch Series 8. Dit betekent dat dit budgetmodel nog jarenlang om je pols kan blijven zitten. Zo geniet van je voor relatief weinig geld nog lang van de beste functies. Hij is 20 procent sneller dan de vorige SE.

De Apple Watch SE 2022 beschikt over een aantal sensoren die je hartslag, activiteit en slaap bijhouden, maar ook valpartijen en mogelijk schadelijke geluidsniveaus in je omgeving detecteren. Deze zaten ook al in de oude SE. Ook het nieuwe ‘Crashdetectie’, dat registreert als je een ongeluk hebt is, toegevoegd aan de Apple Watch SE 2022.

Nieuwste software watchOS 9 op Apple Watch SE 2022

We hoorden in juni van dit jaar tijdens WWDC al dat er nieuwe software voor je Apple Watch aan komt. Ook de Apple Watch SE 2022 komt standaard met deze watchOS 9. Hier vind je onder andere vier nieuwe wijzerplaten met astronomie-thema.

Daarnaast zorg je met de nieuwe slaapfuncties ervoor dat je beter kan slapen. Ook kan je met de Apple Watch SE 2022 met watchOS 9 nog meer focussen op het verbeteren van je gezondheid. Zo kan je bijvoorbeeld racen tegen jezelf. Daarnaast is het mogelijk om al je medicijnen in het horloge op te slaan. Bovendien kondigde Apple ook nog ‘Low Power Mode’ aan, waarmee je Apple Watch nog langer meegaat. Met de Apple Watch SE 2022 geniet je op een goedkope manier van deze nieuwe functies van watchOS 9.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch SE 2: formaten en kleuren

Verder heeft Apple de maten van de kast hetzelfde gehouden: 40 en 44 millimeter (mm). De Apple Watch SE uit 2020 was ook beschikbaar in deze maten. Het is dus enorm fijn dat je je oude bandjes zijn gewoon kan gebruiken op deze nieuwe Apple Watch SE 2022. Je kan natuurlijk ook een van de nieuwe bandjes halen die Apple tijdens deze keynote aankondigde van onder andere Nike. De Apple Watch SE 2022 is officieel verkrijgbaar in de kleuren Middernacht, Sterrenlicht en Zilver.

Apple Watch SE 2022: prijs en beschikbaarheid

De Apple Watch SE 2022 is natuurlijk een instapmodel van Apple als je wilt beginnen aan een smartwatch in het ecosysteem van deze tech-reus. Dit budget-model heeft een adviesprijs van 299 euro. De GPS en Cellular versie is 349 euro. Je kan vanaf vandaag al een pre-order plaatsen. Als je er dan op tijd bij bent, ligt de Apple Watch SE 2022 op vrijdag 16 september al op je deurmat. Op die dag ligt dit slimme horloge ook in de meeste winkels.

De Apple Watch SE 2022 bied dus niet enorm veel vernieuwingen. Maar wat verwacht je van een budget-smartwatch? Het fijne voor ons is de prijs. We denken dat dit zachte prijsje voor veel interesse zorgt. Ben je meer geïnteresseerd in een nieuwe high-end Apple Watch? Check dan de Apple Watch Series 8 of de Apple Watch Ultra.

Nieuwe Apple Watch winnen?

We hebben als afsluiter nog één top nieuwtje. Je kan namelijk bij ons (in samenwerking met Amac, nu al een nieuwe Apple Watch winnen! Je doet gratis heel eenvoudig mee. Vul onderstaand formulier in. Als je je inschrijft voor minimaal één van onze nieuwsbrieven, maak je direct kans op de nieuwe Apple Watch.

Op de dag dat de nieuwe Apple Watch in Nederland verkrijgbaar is, maken we de willekeurig gekozen winnaar bekend. De Apple Watch-winactie loopt t/m 15 september 2022.

Wil je altijd op de hoogte zijn van het laatste nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!