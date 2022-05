‘Nieuwe Apple Watch SE 2022 krijgt hogere prijs en nieuw scherm’

De Apple Watch SE 2022 krijgt enkele toffe nieuwe functies, maar wordt wel duurder. Tenminste, dat claimt een bekende journalist. iPhoned vertelt je meer over de functies en de prijs van de nieuwe Apple Watch SE.

Gerucht: Apple Watch SE 2022 prijs gaat omhoog

De eerste Apple Watch SE verscheen in 2020. Dit model kopieerde veel functies van de destijds fonkelnieuwe Apple Watch Series 6, maar was stukken goedkoper en daardoor razendpopulair. Het is daarom logisch dat Apple aan een opvolger sleutelt en AppleLeaksPro claimt informatie over dit horloge in handen te hebben.

Deze techjournalist brengt regelmatig geruchten over nieuwe Apple-producten naar buiten en claimt te hebben gesproken met een anonieme bron binnen het bedrijf.

Apple Watch Series 7

Heeft de bron gelijk, dan krijgt de nieuwe Apple Watch een always-on-scherm. Zoals de naam doet vermoeden staat zo’n schermpje altijd aan, waardoor je bijvoorbeeld binnenkomende berichten en de tijd kunt aflezen zonder het scherm te hoeven activeren. Eerdere modellen, waaronder de Apple Watch Series 7, hebben al zo’n always-on-display.

Over dat horloge gesproken: volgens de bron krijgt de Apple Watch SE 2022 dezelfde processor. Het gaat om de S7-chip. Deze processor moet ervoor zorgen dat het nieuwe SE-model krachtiger en sneller wordt. De huidige Apple Watch SE wordt aangedreven door een S5-chip. Deze chip kennen we dan weer van de Apple Watch Series 5.

Verder claimt LeaksApplePro dat de volgende Apple Watch SE hartfilmpjes kan maken. Het horloge zou namelijk een ecg-functie hebben. Ook verwacht de tipgever dat de accuduur wordt opgerekt en dat de nieuwe SE een verbeterde luidspreker krijgt.

Nadelen: duurder en uiterlijk blijft hetzelfde

Voor zover de voordelen, want als we de geruchten mogen geloven kleven er ook nadelen aan de Apple Watch SE 2022. Zo beweert LeaksApplePro dat het horloge duurder wordt. De prijs klimt van 279 naar 299 dollar. De europrijs laat hij in het midden, maar ga uit van een bedrag van zo’n 319 euro. De huidige Apple Watch SE kost bij ons namelijk 299 euro.

Tot slot zou de nieuwe SE ongeveer hetzelfde design hebben als zijn voorganger. Maak je dus klaar voor een fors scherm met afgeronde hoeken en een relatief dikke behuizing.

Wanneer wordt de Apple Watch SE 2022 aangekondigd?

Langzaam maar zeker kruipen we naar september, dé Apple-maand bij uitstek. Het bedrijf organiseert dan altijd een keynote. Tijdens deze presentatie worden alle producten aangekondigd. Dit jaar verwachten we niet alleen de iPhone 14 te zien, maar ook de Apple Watch Series 8 en dus de Apple Watch SE 2022.

