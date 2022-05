Apple Watch SE 2022: de belangrijkste geruchten (en onze verwachtingen)

Alles wijst erop dat we dit jaar een nieuwe Apple Watch SE gaan krijgen. Wij hebben daarom alle geruchten over de Apple Watch SE 2022 bij elkaar gezet en vertellen je ook onze verwachtingen.

Apple Watch SE 2022: geruchten en verwachtingen

In 2020 verscheen de eerste Apple Watch SE. Het was een slim Apple-horloge met de belangrijkste functies van de Apple Watch Series 6 voor een betaalbare prijs. Waarschijnlijk gaat er dit jaar een Apple Watch SE 2 komen. Hier lees je alle geruchten en verwachtingen over de Apple Watch SE 2022!

Apple Watch SE 2022-design

Naar verwachting gaat het design van de Apple Watch SE 2022 veel lijken op de eerste Apple Watch SE uit 2020. Je krijgt dus weer een fors scherm met afgeronde hoeken en een relatief dikke behuizing. Waarschijnlijk zal de Apple Watch SE 2022 een behuizing van aluminium krijgen, net als elke andere Apple Watch. We denken dat het scherm hetzelfde zal blijven als die van de eerste Apple Watch SE.

Er komen waarschijnlijk weer twee formaten van de Apple Watch SE 2: 40mm en 44mm. Dat is goed nieuws, want dat betekent dat je de huidige bandjes kan blijven gebruiken.

Snellere chip

In de huidige Apple Watch SE zit een S5-chip. Volgens de geruchten krijgt de Apple Watch SE 2022 dezelfde chip als de Apple Watch Series 7. Dit wordt dan de S7-chip. Deze processor moet ervoor zorgen dat het nieuwe SE-model krachtiger en sneller wordt dan de vorige Apple Watch SE.

Nieuwe functies Apple Watch SE 2022

De Apple Watch SE 2022 krijgt natuurlijk wel een paar nieuwe functies. Verwacht wordt dat dit slimme horloge nu ook een ‘always-on-scherm’ gaat krijgen. Hiermee kun je berichten of de tijd aflezen zonder het scherm te hoeven activeren. Eerdere modellen, waaronder de Apple Watch Series 7, hebben al zo’n display.

Verder verwachten we dat de nieuwe Apple Watch SE ook een ECG-functie krijgt waarmee je hartfilmpjes kan maken. Op echt nieuwe gezondheidsfuncties hoef je niet te rekenen, want die gaat Apple waarschijnlijk in de Apple Watch Series 8 stoppen.

Apple Watch SE 2022-prijzen

Er gaan meerdere geruchten dat de prijs van de Apple Watch SE 2022 van 279 naar 299 dollar stijgt. De europrijs is niet bekend, maar waarschijnlijk wordt die zo’n 319 euro. De huidige Apple Watch SE kost 299 euro.

Alle versies van de Apple Watch op een rij

Heb je geen zin om te wachten voordat de Apple Watch SE 2022 verschijnt? Of ben je op zoek naar een upgrade van je huidige Apple Watch? Dan hebben we hier alle versies van de Apple Watch voor je naast elkaar gezet. Dan zie je meteen welke versie voor jou de beste is!

