Apple komt volgende week waarschijnlijk met een nieuwe, betaalbare Apple Watch. Maar het wordt misschien geen Apple Watch SE 3.

Apple stopt mogelijk met de Apple Watch SE: dit weten we al

Tijdens het Apple-event van 9 september 2025 wordt waarschijnlijk de nieuwe Apple Watch SE getoond. Maar sommige geruchten denken nu dat het helemaal geen Apple Watch SE gaat worden, maar dat Apple de betaalbare smartwatch een andere naam gaat geven. Het zou dan niet de Apple Watch SE 3 of Apple Watch SE 2025 worden, maar de Apple Watch 11e.

Dat Apple misschien een naamsverandering door gaat voeren is helemaal niet zo heel gek. De iPhone SE 2022 kreeg ook een opvolger in 2025, maar dat werd niet de iPhone SE 2025. In plaats daarvan kregen we de iPhone 16e. Het zou daarom heel goed mogelijk zijn dat Apple deze naamgeving door gaat trekken op hun hele budgetlijn.

Ook als we kijken naar de upgrades die we verwachten bij de nieuwe Apple Watch SE of Apple Watch 11e, lijkt het dat Apple eveneens afscheid gaat nemen van de oudere look van het model. Net als de iPhone 16e die niet meer de oude iPhone SE-look gebruikt, zal ook bij de nieuwe prijsbewuste Apple Watch aan de buitenkant én de binnenkant wat gaan veranderen.

Betaalbare Apple Watch met nieuwste chip

De volgende Apple Watch SE 3 krijgt best een flinke opfrisbeurt. De belangrijkste vernieuwing is de S11-chip. Ter vergelijking: het huidige SE-model draait nog op de S8-chip, gebaseerd op de A13 Bionic. Verwacht wordt dat de S11-chip dezelfde processor gebruikt die in de S9- of S10-chip zit, en daarmee gebruikt de SE 3 of Apple Watch 11e dus een chip gebaseerd op de A16 Bionic (die onder andere in de iPhone 15 zit).

Maar er is meer, want volgens geruchten krijgt de volgende betaalbare Apple Watch ook nieuwe schermformaten. Het scherm wordt dan 1,6 inch en 1,8 inch, afhankelijk van het model. Dat zou betekenen dat Apple eindelijk afscheid neemt van het oude ontwerp uit de tijd van de Apple Watch Series 4. En daarmee is de kans groot dat de SE 3 of Apple Watch 11e qua looks dichter in de buurt komt van de Apple Watch Series 7.

Het blijft nog even afwachten of Apple inderdaad de naam gaat veranderen bij de volgende budget Apple Watch. Na het Apple-event van 9 september weten we het zeker. Wil je zo snel mogelijk weten wanneer Apple nog meer nieuwe producten aan gaat kondigen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!