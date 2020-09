Moet je jouw Apple Watch-scherm repareren, dan moet je diep in de buidel tasten. Zo diep dat je net zo goed een nieuwe Watch kunt kopen.

Apple Watch-scherm repareren is te duur

Een ongelukje zit in een klein hoekje, maar er is een groot verschil tussen een boterham of je Apple Watch op de grond laten vallen. Een boterham ruim je zo op en gooi je weg. Een Apple Watch die een horizontale reis van zo’n anderhalve meter maakt kost je meer dan driehonderd euro.

Ik ben best voorzichtig met mijn spullen, maar ook een beetje onhandig. Toen ik bijvoorbeeld een tijdje terug een dure zonnebril kocht waarvan de moleculen zich bijstellen aan het licht voor de perfecte rijervaring in de auto, duurde het niet lang tot het ding viel terwijl ik een tuigje om mijn hond probeerde te doen, die er vervolgens met zijn pootjes op ging staan.

Met een Apple Watch kan niet veel mis gaan. Doorgaans doe je ‘m om, of leg je het horloge op de oplader. Op vakantie was het echter iets lastiger. Omdat ik vroeg het bed uit ga om mijn zonnebril hatende hond uit te laten en mijn partner graag uitslaapt, sloop ik op een ochtend stilletjes de slaapkamer uit met een bundeltje kleding. Daarin zat ook mijn Apple Watch. Je ziet het al aankomen: ik pak mijn shirt, de Apple Watch rolt er uit en klapt op de badkamervloer.

Apple Store

We hebben het over een valpartij van iets meer dan een meter en het scherm zit onder de barsten. De Apple Watch werkt nog goed en zelfs het aanraakscherm is te gebruiken. Het is enkel het glas dat stuk is. Dat moet toch wel te repareren zijn? Ik had het horloge meer dan een jaar geleden bij de online Apple Store gekocht, dus daar ging ik heen om een reparatie aan te vragen. Totdat ik de prijs zag.

Het repareren van je Apple Watch (in mijn geval de Series 4) kost 341 euro. Nieuw heb ik er 459 euro voor betaald. Dat betekent dat het maar liefst 75 procent van de nieuwprijs kost om een gebroken schermpje te repareren. Aangezien mijn verzekeringen dit niet dekken, zit ik plots met een hoop kosten terwijl ik er bij de aankoop van het horloge er vanuit ging dat ik er voor die prijs vele jaren mee vooruit kon.

Door die hoge reparatieprijs is het bijna altijd aantrekkelijker om voor iets meer geld gewoon de nieuwe editie te kopen. Dat weet Apple natuurlijk ook heel goed. Zonde, want het horloge werkt nog goed afgezien van het scherm. Tevens is het geld voor een reparatie of een compleet nieuw horloge niet zomaar iets wat je hebt liggen.

Milieu

Apple vertelt in zijn presentaties vaak hoe het bedrijf zich inzet voor het milieu en dat apparaten zo lang meegaan. Dat nog goed werkende apparaten op deze manier worden weggegooid omdat de reparatie gewoonweg te duur is vergeleken met een nieuw apparaat, past niet in dat plaatje. Apple biedt wel aan om de Apple Watch gratis te recyclen, maar een apparaat repareren in plaats van vervangen is altijd beter voor het milieu.

De hoge prijs is niet voor niets. Het scherm is van hoge kwaliteit en de Watch is een strak gefabriceerd geheel waar je niet zomaar makkelijk onderdelen van kunt vervangen. Natuurlijk ben ik mij er ook goed van bewust dat het gewoon mijn eigen schuld is.

Een extreem hoge prijs voor het repareren van een schermpje betekent echter ook dat er in de basis van deze producten iets mis gaat. Als het milieu echt zo belangrijk is voor Apple, dan is betere repareerbaarheid de innovatie die Apple-producten zoals de Watch in de toekomst nodig hebben.

