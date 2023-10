Scherm Apple Watch Series 9 en Ultra 2 knippert (zo fix je het)

Sommige gebruikers hebben problemen met het scherm van de Apple Watch Series 9 en Ultra 2. Maar Apple heeft een (tijdelijke) oplossing.

Scherm Apple Watch Series 9 en Ultra 2 knippert

De iPhone heeft al de nodige (software)problemen achter de rug, maar ook bij de Apple Watch is er nu iets aan de hand. Verschillende bezitters van een Apple Watch Series 9 of Apple Watch Ultra 2 hebben problemen met een scherm dat knippert.

Het probleem komt voor wanneer het always on-scherm van de Apple Watch aan staat. Het is niet bekend of er meer Apple Watches zijn die dit probleem hebben. Het lijkt vooral voor te komen bij recente smartwatches met watchOS 10.

Apple adviseert bezitters met dit probleem om hun Apple Watch altijd up-to-date te houden. Dat betekent dat de fix er snel aan moet komen en met een software-update kan worden opgelost. Waarschijnlijk zal dit met watchOS 10.1 zijn, die (als het goed is later vanavond) op dinsdag 24 oktober te downloaden zal zijn.

Als tijdelijke oplossing zegt Apple dat je de always on-functie uit moet zetten. Dat doe je door op de Apple Watch naar ‘Instellingen’ te gaan. Vervolgens kies je voor ‘Scherm en helderheid’ en tik je op ‘Altijd aan’. Zet vervolgens de optie hier uit.

Nóg een probleem bij Apple Watch

Daarnaast is er nog een tweede probleem bij de Apple Watch. Sommige gebruikers zien namelijk ook dat hun activiteitsringen opeens roze kleuren. Apple is dit probleem aan het onderzoeken.

Apple Watch kopen

