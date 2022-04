‘Apple Watch kan straks via satellieten korte berichten sturen’

De volgende Apple Watch krijgt misschien een speciale verbinding met satellieten. Hiermee kun je straks in noodgevallen korte berichten sturen, zelfs zonder mobiel bereik.

Korte berichten sturen via satellieten op Apple Watch

Dat zegt betrouwbare analist Mark Gurman van Bloomberg in zijn meest recente nieuwsbrief. Er waren al eerder geruchten over het sturen van korte berichten via satellieten voor de iPhone, maar nog niet eerder voor de Apple Watch.

Vlak voor de lancering van de iPhone 13 werd er toen gemeld dat er in geval van nood verbinding gemaakt kon worden met satellieten.

Tijdens het Apple-event van de iPhone 13 werd er echter niets over gezegd. Mark Gurman is echter van mening dat de benodigde techniek waarschijnlijk al wel in de iPhone 13 zit, maar dat de functie pas ergens in 2022 wordt uitgerold.

Nu schrijft de Apple-analist in zijn meest recente nieuwsbrief dat ook de Apple Watch deze functie met satellieten gaat krijgen. De Apple Watch van 2022 of 2023 wordt dan misschien de eerste smartwatch van Apple met deze ondersteuning.

Drie keer een nieuwe smartwatch van Apple in 2022

Volgens de laatste geruchten gaan we dit jaar drie nieuwe Apple Watches krijgen. Zowel Gurman als Ming-Chi Kuo (een andere bekende Apple-analist) denken dat we een Apple Watch Series 8, een nieuwe Apple Watch SE en een versie voor extreme sporten gaan krijgen.

Welke van deze nieuwe Apple Watch Series 8-modellen straks berichten kunnen sturen via satellieten is nog niet bekend. Maar verwacht wordt dat de reguliere Apple Watch Series 8 en het sportmodel deze functie gaan krijgen.

Gurman zegt wel dat de optie om satellieten te gebruiken voor het versturen van korte berichten met je Apple Watch waarschijnlijk vooral gericht is op specifieke locaties zonder mobiel bereik. Volgens de Apple-analist wil Apple uiteindelijk wel een heel eigen satellietnetwerk opbouwen, maar die plannen gaan nog een zeker een aantal jaar duren.

Meer over de Apple Watch Series 8

