Video: hoe sterk is het saffierglas van de Apple Watch Ultra?

De Apple Watch Ultra heeft een laagje saffierglas dat hem moet beschermen tegen krassen. Maar hoe sterk is dat glas eigenlijk? Een bekende YouTuber onderwierp het horloge aan een marteltest. Check de resultaten in zijn video!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Saffierglas Apple Watch Ultra onder de loep

YouTuber JerryRigEverything is de nachtmerrie van elk techbedrijf. Zo onderwerpt hij regelmatig smartphones aan een buigtest om de bouwkwaliteit te bepalen. Ook checkt hij hoe snel smartphones en smartwatches krassen vertonen.

Nu is het de beurt aan het scherm van de Apple Watch Ultra, dat van duurzaam saffierglas is gemaakt. Apples duurste, grootste en meest robuuste horloge is ontworpen voor avonturiers. Je zou dus denken dat het scherm ook goed bestand is tegen krasjes. Toch?

Dat valt helaas een beetje tegen. Uit de test blijkt dat het scherm van de Apple Watch Ultra al licht begint te krassen bij level 6 op de schaal van Mohs. Die wordt gebruikt om de hardheid van schermen aan te geven en loopt van 1 tot 10.

Ook de Galaxy Watch 5 van concurrent Samsung vertoont de eerste krasjes bij level 6. Deze smartwatch is echter wel een stuk goedkoper en bovendien zijn de krassen minder diep. De Garmin Fenix 7 doet het nog beter, aangezien dat horloge vrijwel ongeschonden level 6 én 7 doorstaat.

Hoe dat kan? Apple mengt het saffierglas van de Watch Ultra met andere materialen. Saffier is namelijk zeer kostbaar. Garmin gebruikt van deze drie horloges waarschijnlijk dus de meest pure vorm.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Meer over de Apple Watch Ultra

De Apple Watch Ultra is met een adviesprijs van 999 euro de duurste smartwatch die Apple verkoopt. Hij gebruikt dezelfde chip als de Apple Watch Series 8, maar heeft met 49 millimeter wel een groter scherm. Bovendien is de bouwkwaliteit beter en is hij waterbestendig tot 100 meter. Je kunt er dus gerust mee duiken. Daarnaast heeft de Ultra een batterij die tot 60 uur meegaat.

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Lees het laatste nieuws over Apple: