Uit patenten blijkt dat Apple eraan denkt om de Apple Watch een nieuw design te geven. Mogelijk krijgt het horloge een rond en flexibel scherm die precies om je arm past.

Patent laat Apple Watch met rond scherm zien

Website MacRumors ontdekte meerdere door Apple ingediende patenten voor de Apple Watch. Het bedrijf uit Cupertino denkt eraan om het horloge een rond scherm mee te geven, in plaats van het huidige vierkante display. Het led-paneel moet van flexibel materiaal gemaakt worden, want het schermpje past precies om de pols van de drager.

Hierdoor gaat ook het bandje op de schop. Apple denkt eraan om de horlogekast te integreren in de behuizing. Het bandje is dan ook ergonomisch ontworpen en klikt uit zichzelf vast zodra de drager hem omdoet. De huidige Apple Watch-bandjes hebben een gespsluiting en zitten los van de horlogekast.

Tot slot valt op dat de Apple Watch met rond scherm geen fysieke knoppen heeft, zoals de huidige Digitale Kroon. In de patenten maakt de iPhone-maker niet expliciet duidelijk hoe dit zit. Mogelijk moet je het horloge volledig bedienen via het touchscreen, of zijn de patenten simpelweg niet heel erg gedetailleerd.

Het gaat vooralsnog om patenten. Of Apple daadwerkelijk een Apple Watch met rond scherm op de markt brengt, is dus niet zeker. De firma van Tim Cook dient wekelijks tientallen patenten in. Op die manier stelt men innovaties veilig, zodat andere bedrijven hier niet mee aan de haal kunnen gaan.

Op naar september

Volgens geruchten wordt de opvolger van de Apple Watch Series 6 in september onthuld, gelijktijdig met de iPhone 13. Het is niet aannemelijk dat de Apple Watch Series 7 een rond scherm krijgt, zoals bovenstaande patenten.

In plaats daarvan lijkt het Apple-horloge vooral op het fundament van zijn voorganger te bouwen. Wel zouden er meer gezondheidsfuncties worden toegevoegd, waaronder een sensor om je bloedsuikergehalte te meten.

