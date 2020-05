Opinie: De Apple Watch-ringen slepen mij door deze lockdown

Door de intelligente lockdown in Nederland blijf ik zoveel mogelijk thuis. Maar dat betekent ook veel minder bewegen. De Apple Watch-ringen helpen nu.

Apple Watch-ringen tijdens de lockdown

Nu we allemaal zoveel mogelijk thuisblijven, is het een stuk lastiger om aan je beweging te komen. Dingen zoals dagelijks naar werk reizen of boodschappen doen vallen weg, terwijl je in de normale wereld dan al best wat stappen maakt. Daarnaast zijn de sportscholen dicht, kun je geen groepslessen in het park meer volgen en doe je minder snel een wandeling buiten.

Dat merkte ik wel in de eerste weken van de intelligente lockdown. Ik ging veel minder bewegen en ondertussen toch meer eten en vaker alcohol drinken. Dat is geen fantastische trend voor een goede gezondheid, dus daar moest verandering in komen. Daar gebruik ik een tool voor die ik toch al om mijn pols droeg: de Apple Watch.

Activiteit-ringen

De Apple Watch heeft drie ringen: de Activiteit-ringen. Deze houden bij hoeveel calorieën je verbrandt op een dag, of je minimaal een half uur intensief hebt bewogen en of je vaak genoeg staat. Ik stelde mijzelf als doel om elke dag deze drie ringen te vullen, ook al blijf ik thuis.

Dat deed ik vroeger ook al, maar sinds ik een puppy heb die buiten vooral struint en snuffelt in plaats van lekker doorstapt, vulde de groene ring niet meer en liet ik de andere twee ringen daarom ook maar voor wat het was. En met het thuisblijven was het resultaat helemaal droevig. Nu moest daar verandering in komen.

Wat blijkt: de Activiteit-ringen zijn een ideale leidraad om ook thuis aan de slag te gaan. Mits je daadwerkelijk met je gezondheid bezig wil gaan natuurlijk. De ringen helpen je niet te bewegen, maar wel om een doel voor ogen te houden.

Sportgames

Om het sporten thuis nog een beetje leuk te houden, gebruik ik verschillende sportgames. Gamemakers weten hoe goed hoe ze spelers moeten motiveren om door te gaan en dat combineren met sport werkt uitstekend.

Zo gebruik ik Ring Fit Adventure voor de Nintendo Switch, waarin je met een plastic ring verrassend veel verschillende oefeningen kunt doen. Daarnaast heb ik veel lol met een boksgame in virtual reality. Na een half uur sporten, waarna de groene ring is gevuld, druipt het zweet uit m’n lichaam. De Apple Watch heeft zelfs een speciale ‘fitnessgamen’ workout.

Dat soort technologie is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig zijn er ook allerlei apps die je kunt proberen vol met sportoefeningen. Vaak heb je enkel een matje nodig om aan de slag te kunnen gaan. Met je eigen lichaamsgewicht kun je een hele hoop oefeningen doen.

Fitter

De afgelopen maand zijn er regelmatig dagen geweest waarin de ringen mij de motivatie gaven om door te zetten. Om toch nog even tien extra minuten te knallen.

En wat blijkt? Na een maand mij focussen op het vullen van die Apple Watch-ringen ben ik beduidend fitter geworden. Zelfs fitter dan voor de lockdown. Mijn spieren zijn gegroeid en mijn kleren zitten beter. Maar bovenal heb ik overdag meer energie en slaap ik ‘s nachts beter. In deze stressvolle tijd is dat absoluut niet vanzelfsprekend. In die zin slepen de Apple Watch-ringen mij deze lockdown door.

Tips

Lukt het jou maar niet om de Apple Watch-ringen te vullen tijdens deze lockdown? Lees dan nu onze Apple Watch-ringen quarantaine tips.