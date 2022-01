Heftige campagne: 911-telefoontjes via de Apple Watch redden levens

Een nieuwe reclamecampagne voor de Apple Watch Series 7 laat heftige fragmenten uit telefoongesprekken met het Amerikaanse alarmnummer 911 horen, die gevoerd zijn via een Apple Watch.

“Apple Watch redde de levens van Jason, Jim en Amanda”

Het is geen geheim dat de Apple Watch een positieve invloed kan hebben op de gezondheid van gebruikers. Soms redt het slimme horloge zelfs levens, aldus Apple. In nieuwe campagne voor de Apple Watch Series 7 laat de iPhone-fabrikant fragmenten horen van telefoongesprekken met de Amerikaanse alarmcentrale. De bellers voerden deze gesprekken via hun Apple Watch.

In de video horen we onder andere de paniekerige stem van Amanda, die met haar auto ondersteboven in het water is beland. De auto vult zich langzaam met water. “Het wordt steeds dieper”, zegt ze. Gelukkig horen we aan het einde van de video hoe reddingswerkers Amanda uit de auto helpen. Ook horen we gesprekken met Jim en Jason, die op het moment van bellen geen iPhone bij zich hadden. Zonder Apple Watch waren ze ten dode opgeschreven.

Niet iedere Apple Watch kan zomaar 112 bellen

De campagne is erg krachtig, maar het is belangrijk om te begrijpen dat niet iedere Apple Watch zomaar in the middle of nowhere het alarmnummer kan bellen. Je hebt hiervoor namelijk de 4G-versie van de Apple Watch nodig. Deze is sinds de komst van de Series 7 eindelijk in Nederland verkrijgbaar. Iedere Nederlander die een ouder model gebruikt of een Series 7 zonder 4G-ondersteuning heeft, kan zonder iPhone in de buurt geen telefoontjes plegen.

De 4G-versie is echter een stuk duurder dan het instapmodel van de Apple Watch Series 7. Veel mensen kiezen voor een goedkoper model, waardoor het belangrijk is om altijd een iPhone bij de hand te hebben. Gelukkig kun je dan wél gewoon 112 bellen met je Apple Watch. Maar, dat kan dan natuurlijk ook gewoon met je iPhone. In hoeverre het slimme horloge dan je leven redt, is dus nog maar de vraag.

