Tiener valt 40 meter (maar Apple Watch redt zijn leven)

Een Indiase tiener maakte tijdens een wandeling een val van 40 meter en brak zijn enkels. Gelukkig liep het allemaal goed af, want zijn Apple Watch redde zijn leven.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

17-jarige jongen valt 40 meter

Smit Metha, een 17-jarige jongen, maakte met twee vrienden een wandeling op een regenachtige dag in India. Hij wandelde een stukje alleen, maar gleed op dat moment uit over het modderige pad. Hierdoor maakte hij een val van 40(!) meter.

Metha maakte een behoorlijk smak en brak daarbij allebei zijn enkels. Op het moment dat hij hulp wilde bellen ontdekte hij dat zijn telefoon nog in de rugzak van één van zijn vrienden zat.

Hulp gevraagd via Apple Watch

Metha zag al snel dat zijn Apple Watch Series 7 de val wel had overleefd, waarmee hij zijn vrienden en familie wist te waarschuwen. Op deze manier werd ook het noodnummer ingelicht, waardoor de hulpdiensten Metha twee uur later vonden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hierbij is het een geluk dat Metha de Cellular-uitvoering van de Apple Watch had, waardoor hij naar zijn familie kon bellen zonder dat zijn telefoon in de buurt was. Later bleek dat de valpartij van Metha al het zevende incident van de dag was op de route die hij liep.

Tim Cook reageert op het val-incident

Metha belandde tijdelijk in een rolstoel en onderging een lange revalidatie. Tijdens de revalidatie besloot hij een mail naar Tim Cook, de topman van Apple, te sturen. In de mail legde hij uit hoe de Apple Watch zijn leven redde, omdat hij anders niemand om hulp had kunnen vragen.

De Apple-topman reageerde snel op de mail: hij wenste Metha een goede revalidatie en bedankte hem voor het delen van zijn verhaal. Dit is overigens niet het eerste verhaal waar een Apple Watch iemands leven redt, zo ontdekte de Apple Watch al eens een hartaandoening die fataal had kunnen aflopen.

Apple Watch kopen?

Ben je na het lezen van Metha’s redding ook van plan om een nieuwe Apple Watch te kopen? Check dan eerst onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je de beste deal te pakken hebt!

Apple Watch Series 8 prijzen vergelijken Nieuw € 469,- Bekijk beste prijs Refurbished € 481,99 Bekijk beste prijs

Apple Watch SE 2022 prijzen vergelijken Nieuw € 287,95 Bekijk beste prijs Refurbished € 312,99 Bekijk beste prijs

Wil je altijd op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!