Ongelukkig: vrouw valt in toilet om Apple Watch te redden

In de Verenigde Staten liet een vrouw haar Apple Watch in een openbaar toilet vallen, maar viel bij het redden van het horloge ook zelf in het toilet. Zo ging dat.

Vrouw laat Watch in toilet vallen

Een vrouw in Michigan had een andere dag dan ze waarschijnlijk had gepland, want ze kwam bij het redden van haar Apple Watch vast te zitten in een openbaar toilet. Tijdens haar toiletbezoek belandde de Watch in het buitentoilet, het is (nog) onduidelijk hoe dat precies gebeurde. Het grote probleem was dat het ging om een toilet zonder rioolaansluiting, waardoor alle uitwerpselen worden opgevangen in één grote bak onder het toilet.

Deze opvangbak is vrij diep, waardoor de Apple Watch niet zomaar te pakken was. De Amerikaanse vrouw deed toch een poging, maar dit liep niet goed af. Ze viel namelijk in de opslag onder het toilet. Deze opvangbak is zó diep, dat ze er niet meer zelf uit kon klimmen. Ze had nu dus wel haar Apple Watch, maar zat zelf ook vast in het toilet.

Zo zijn de Apple Watch én vrouw gered

Gelukkig hoorden omstanders de Amerikaanse vrouw om hulp roepen, zodat de hulpdiensten konden worden ingelicht. Eenmaal aangekomen bij het openbare toilet bleek dat de politie zelfs de toiletpot moest verwijderen, om de vrouw (en de Apple Watch) te redden. Zodra het toilet los was gemaakt, werd de vrouw al snel met een touw weer naar boven gehaald.

Voor zover bekend was de vrouw ongedeerd en werkt de Apple Watch nog. Toch was het incident voor de lokale politie reden genoeg om een algemene waarschuwing te publiceren. Daarin wordt afgeraden om zelf iets uit een buitentoilet te halen, omdat daar grote risico’s aan verbonden zijn. De Amerikaanse vrouw zal de volgende keer waarschijnlijk wel twee keer denken als ze iets in het toilet laat vallen.

Onbekend om welk model het ging

Zowel de vrouw als de Apple Watch zijn dus gelukkig ongeschonden uit het toilet gered. Het is niet bekend om welke Apple Watch het ging, maar het is aannemelijk dat het een van de duurdere uitvoeringen is. Is jouw Apple Watch op een ongelukkige manier aan zijn einde gekomen? Of is je Apple Watch nodig aan vervanging toe? Dan hebben we goed nieuws, want Apple heeft nieuwe horloges aangekondigd.

