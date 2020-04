Een serie aan gelekte foto’s geven ons een zeldzaam kijkje in de keuken bij Apple. Op de foto’s zijn meerdere Apple Watch-prototypes te zien, die ons een indruk geven van de testmodellen van de eerste smartwatch van het bedrijf.



Apple Watch prototype gelekt

De zes Apple Watch-prototypes zijn in handen van Giulio Zompetti, een Italiaanse verzamelaar, die aan Motherboard laat weten dat ze alle zes defect zijn. Toch heeft hij de hoop dat ze compleet genoeg zijn om ze weer aan de praat te krijgen.

Volgens Zompetti gaat het hier om zes modellen, die allemaal een jaar voordat de eerste Watch werd onthuld, geproduceerd zijn. De Italiaan staat bekend om het verzamelen van dergelijke prototypes. De markeringen, qr-codes en logo’s op de smartwatches komen overeen met andere Apple-testproducten, wat ze geloofwaardig maakt.

Als we naar de foto’s kijken, is goed te zien hoe de Apple Watch al ruim een jaar voor zijn onthulling het herkenbare vierkante ontwerp zou krijgen. Waar destijds nog wel over werd getwijfeld was de hartslagmeter op de achterkant van het horloge. Op de foto’s is goed te zien hoe Apple meerdere technieken geprobeerd heeft om zo nauwkeurig mogelijk je hartslag te kunnen meten.

Wat gaat de verzamelaar ermee doen?

Gek genoeg zegt de Italiaan de horloges verkregen te hebben bij een bedrijf dat elektronisch afval verwerkt. Het idee dat Apple dergelijke geheime prototypes simpelweg naar het grofvuil brengt is bijzonder, al zou Apple wel met dit soort bedrijven samenwerken om hun afval zo goed en milieuvriendelijk mogelijk te scheiden. Zompetti is overigens niet van plan om een Apple-museum te openen. Zodra hij de horloges werkend krijgt is hij ze van plan voor duizenden euro’s te verkopen.

