Gelekt hoesje Apple Watch Pro: nieuw design én speciale fysieke knoppen

Er is een gelekte afbeeldingen van een hoesje van de Apple Watch (Series 8) Pro opgedoken. Deze verklapt wat over het ontwerp van de sportieve smartwatch. We weten nu (op de valreep) meer over het design en over mogelijke knoppen.

Gelekte afbeeldingen hoesje tonen nieuw design

Twitteraar Sonny Dickson heeft een afbeelding gedeeld van een vermeend hoesje voor de aanstaande Apple Watch Pro. Ook zijn er op Weibo (Chinese Facebook) andere plaatjes verschenen van nieuwe hoesjes.

Deze bevestigen het nieuwe robuuste design en extra speciale fysieke knoppen aan de zijkant van de smartwatch. Dit is de eerste keer dat we daar van horen. Wij brengen je even op de hoogte van hoe Apple het design heeft veranderd en waar de fysieke knoppen hoogstwaarschijnlijk voor bedoeld zijn.

Krijgt Apple Watch (Series 8) Pro een platter design?

De nieuwe Apple Watch Pro zou volgens alle geruchten beschikken over een nieuw robuust titanium ontwerp met een groter scherm. De afbeeldingen van de hoesjes bevestigen ook dat het scherm platter gaat zijn dan eerdere Apple Watch-ontwerpen. Het design van de Apple Watch Pro is volgens de afbeelding van het hoesje niet geheel vierkant, maar deels afgerond.

Het plattere scherm moet er voor zorgen dat het horloge beter tegen valpartijen kan. Op het grotere display kan je binnenkort met de Apple Watch Series 8 Pro meer gegevens van het sporten in één oogopslag bekijken. Het display is dan diagonaal ook bijna twee inch groot. Daarnaast moet de grotere batterij ervoor zorgen dat de Apple Watch langere trainingseenheden aan kan.

Krijgt de Apple Watch Pro meer knoppen?

Waar bij de vorige Apple Watch de luidsprekeropeningen zaten, lijken nu knoppen te komen. Althans, de foto’s van de hoesjes van de Apple Watch Pro suggereren dat er ten minste één nieuwe knop aan de rechterkant komt te zitten. Of dit gaat om een nieuw luidspreker-ontwerp of om extra fysieke knoppen is onduidelijk. In het geval van het tweede is het de droom van iedere sporter.

Fysieke knoppen werken namelijk ook naar behoren op regenachtige dagen. Zo kan je met een klik al je statistieken zien of bijvoorbeeld een trainingssessie starten of juist afsluiten. De mallen voor de digitale kroon en de zijknop aan de rechterkant van het scherm vertellen ons ook dat deze knoppen meer zullen uitsteken dan op oudere Apple Watch-modellen. Digitale renders bevestigen deze uitpuilende knoppen.

Apple Watch Pro kopen: zo duur wordt-ie

De Apple Watch Pro zal waarschijnlijk aanzienlijk meer kosten dan de Apple Watch Series 8. Deze gaat naar verwachting hetzelfde ontwerp behouden als de huidige Series 7. Mark Gurman, een betrouwbare analist van Bloomberg, suggereert dat het nieuwe horloge een prijs zou kunnen hebben van tussen de 900 en 1000 dollar.

Wij verwachten dat het horloge woensdag aangekondigd wordt tijdens het ‘Far Out’-evenement. Deze dag kijken we met name uit naar de iPhone 14 (Pro) en nog twee andere Apple Watches. Ook mogen we hopen op de AirPods Pro 2.

Het team van iPhoned doet live verslag tijdens het iPhone 14-event. Wil je niets missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief of download de iPhoned-app.