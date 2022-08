‘Apple Watch Pro (Series X) krijgt nóg groter scherm en satellietfunctie’

Als deze twee nieuwe geruchten kloppen, dan heeft de Apple Watch dit jaar zijn ‘iPhone X-moment’: het wordt dan een smartwatch die zijn tijd ver vooruit is! Wat dacht je van een nieuw design en een nieuwe communicatiefunctie?

Nieuwe geruchten rondom Apple Watch Pro

De doorgaans betrouwbare Apple-analist Mark Gurman van Bloomberg vertelt ons in zijn meest recente Power On-nieuwsbrief meer over de Apple Watch Pro. Tegelijkertijd komt ook de Japanse website Macotakara ook met nieuws over een groter scherm voor de Apple Watch Pro.

Zo krijgt de Apple Watch Pro, soms ook ‘Apple Watch Series X’ genoemd, een grotere horlogekast van 47 mm (met een groter scherm) en beschikt over een functie voor een verbinding met satellieten. Lees in dit artikel alles over deze twee nieuwe opties van de nog onaangekondigde Apple Watch Pro.

Apple Watch Pro krijgt mogelijk groter scherm

De Apple Watch Pro zal een behuizing krijgen van maar liefst 47 mm. Dat klinkt heel klein, maar als je het vergelijkt met de vorige Apple Watch, de Series 7, is dat enorm groot. Deze is namelijk verkrijgbaar in ‘slechts’ 41 mm en 45 mm. De grotere behuizing van 47 mm zou ertoe leiden dat de Apple Watch Pro een groter display kan krijgen. De geruchten gaan dat dit om een diagonaal van 1,99 inch (of 5,05 cm) gaat.

De Japanse website rekent naast een groter design ook op het feit dat het display van de Apple Watch Pro volledig plat gaat zijn. De huidige Apple Watch-modellen hebben nu nog een lichte kromming bij de randen. Deze platte vernieuwingen moeten er voor zorgen dat de Apple Watch Pro robuust en duurzaam is.

Satellietverbinding mogelijk met Apple Watch Pro

We horen al een lange tijd geruchten dat Apple werkt aan de mogelijkheid om satellietcommunicatie naar de Apple Watch te brengen. Je zou daarmee korte berichten met de smartwatch kunnen versturen. Ook de iPhone 14 krijgt naar verluidt deze functie om in noodgevallen te bellen als je geen ‘normaal’ bereik hebt.

Gezien het feit dat de Apple Watch Pro (of Apple Watch Series X) bedoeld is voor mensen die extreme sporten beoefenen, is het volgens Gurman alleen maar logisch dat deze nieuwe smartwatch ook de optie krijgt om via satelliet te bellen.

Wat we verwachten van de nieuwe Apple Watches

Als alles wat we tot nu toe gehoord hebben klopt, zal Apple op 7 september de iPhone 14 de Apple Watch Series 8 en deze Apple Watch Pro aankondigen. De naam van deze keynote, ‘Far Out’, zou volgens ons ook kunnen verwijzen naar de nieuwe satellietfunctie in deze apparaten.

De Apple Watch Pro zal naar verluidt gemaakt worden van titanium om het horloge zo robuust mogelijk te maken. In combinatie met een verbeterde batterijduur en een duurzamere S8-chip kunnen sporters altijd vertrouwen op hun Apple Watch Pro. Net als de Apple Watch Series 8, zal deze nieuwe Apple Watch Pro naar verwachting ondersteuning toevoegen voor het meten van je lichaamstemperatuur.

Wil je altijd op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.