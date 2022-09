Dit toffe Apple Watch (Pro)-concept moet je écht even zien

Er is een nieuw concept van de Apple Watch (Pro) opgedoken. Met dit design krijg je nog voor het Apple-event alvast een voorproefje van de nieuwe smartwatch!

Apple Watch (Pro)-concept toont nieuw design

Dit nieuwe concept geeft je alvast een voorproefje van de nieuwe Apple Watch Pro. De renders zijn gemaakt door twee fanatieke designers, Ian Zelbo en Parker Ortolani.

Het eerste dat opvalt is het nieuwe design van de smartwatch. De behuizing is wat hoekiger dan de voorgaande versies en het display is nu platter. Verder is het scherm ook een stuk groter dan de Apple Watch Series 7 en de nieuwe Apple Watch Series 8.

Het scherm van de Apple Watch Pro zou dan zo’n 1,99 inch groot worden. Ter vergelijking: het scherm van de Apple Watch Series 7 is 1,691 inch (41mm) of 1,901 inch (45mm). Volgens het concept komt de Apple Watch Pro in een 49mm-versie.

Aan de zijkant zie je ook een aantal flinke veranderingen. De behuizing rondom de Digital Crown en de zijknop steekt iets uit. Daarnaast heeft de Digital Crown ook grotere inkepingen gekregen.

Aan de linkerkant is nu ook een zijknop te vinden. Volgens verschillende geruchten kun je aan deze knop je eigen functies hangen. Zo is het mogelijk om er bijvoorbeeld apps mee openen of een work-out te starten.

Apple-event: 7 september om 19:00 uur

Naast de iPhone 14, de iPhone 14 Plus, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max gaat Apple dit keer drie nieuwe smartwatches presenteren. Dat zijn de Apple Watch Series 8, de Apple Watch Pro en de nieuwe Apple Watch SE 2022. Daarnaast zijn er verschillende geruchten dat er ook de nieuwe AirPods Pro 2 gaan verschijnen.

Het Apple-event kun je straks op verschillende manieren bekijken. In het artikel hieronder lees je hier meer over. Ben jij erbij?

