Je Apple Watch krijgt er in de komende twee weken een aantal kleurrijke nieuwe Pride-wijzerplaten bij. Dit zijn ze allemaal op een rijtje.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Naast onderstaande wijzerplaten heeft Apple ook twee nieuwe Pride-Apple Watch bandjes onthuld. Deze zijn vanaf vandaag verkrijgbaar in de online Apple Store. Het eerste bandje is het klassieke Sportbandje met felle regenboogkleuren, terwijl het tweede bandje door Nike is ontworpen en de regenboogkleuren terug laat komen in de gaatjes van het bandje. Bekijk de twee 2020 Pride Watch-bandjes hierboven.

Nieuwe Apple Watch Pride 2020 wijzerplaten op komst

De nieuwe Apple Watch Pride 2020 wijzerplaten werden door ontwikkelaars ontdekt die de bèta van watchOS 6.2.5 hebben draaien. Het gaat hier om nieuwe variaties op de Pride-wijzerplaat van vorig jaar. Deze gebruiken grotendeels dezelfde indeling maar gebruiken meer pastelkleuren voor een nieuw ontwerp.

Naast nieuwe variaties voor de Pride-wijzerplaat heeft Apple ook kleurrijke opties toegevoegd voor de Californië, Cijfers Duo en Cijfers Mono wijzerplaten. Deze selecteer je straks in de kleuropties van deze wijzerplaten.

Als je op de regenboog tikt van de Pride-wijzerplaaaat beginnen de lijnen te golven, net zoals ze dat vorig jaar ook deden. De volgorde van de kleuren op de analoge wijzerplaten wisselt iedere keer als je je pols optilt en het scherm activeert.

De wijzerplaten zijn standaard onderdeel van watchOS 6.2.5 en zullen daardoor automatisch gedownload worden als je de update installeert. Heb je dat gedaan, dan kun je ze selecteren op je Apple Watch of via de Watch-app op je iPhone.

Al jaren is de Apple Watch een manier voor Apple om aandacht aan Pride te besteden, een maand waarin er extra aandacht is voor de lhbtq+-gemeenschap. Dat begon met een speciaal regenboogbandje en is inmiddels een jaarlijks terugkerend moment geworden waarop het bedrijf speciale Pride-wijzerplaten introduceert.

Binnen nu en twee weken beschikbaar

Hoewel de nieuwe Apple Watch Pride 2020 wijzerplaten nu enkel in de bèta zitten, duurt het niet lang tot ze voor iedereen beschikbaar komen. Apple heeft al bevestigd dat zowel watchOS 6.2.5 als iOS 13.5 in de maand mei verschijnen, wat in de praktijk betekent dat ze binnen nu en twee weken te downloaden zijn. Dat moet ook wel, want in juni gaat de jaarlijkse Pride-maand van start.

Lees meer over watchOS 7