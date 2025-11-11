Apple Watch past in watchOS 26 zelf het volume aan (en dat is geen fout)

In watchOS 26 zit een nieuwe functie die automatisch het volume van je Apple Watch aanpast. Dat wil je misschien niet, maar het is geen fout.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch past zelf het volume aan

watchOS 26 is sinds afgelopen september voor iedereen beschikbaar en voegt een behoorlijk aantal verbeteringen toe aan je Apple Watch. Denk aan nieuwe wijzerplaten, een nieuwe Notities-app en nog veel meer. Er is ook een nieuwe functie die ervoor zorgt dat geluiden van onder meer meldingen en Siri voortaan nooit meer te hard of te zacht zijn. In het oorspronkelijke persbericht van Apple staat daar het volgende over:

“Apple Watch can also now automatically adjust the speaker volume based on the ambient noise in a user’s surroundings for notifications, timers, alarms, incoming calls, and Siri, allowing them to stay connected without worrying about disturbing those around them.” “Apple Watch kan nu ook automatisch het volume van de luidspreker aanpassen op basis van geluid in de omgeving van de gebruiker, voor meldingen, timers, alarmen, inkomende oproepen en Siri. Hierdoor kunnen ze verbonden blijven zonder zich zorgen te hoeven maken dat ze de mensen om hen heen storen.”

Handig in verschillende omgevingen

Als het goed werkt, is het automatisch aanpassen van het volume op de Apple Watch een bijzonder handige nieuwe functie. Wil je graag hoorbare signalen vanaf je pols ontvangen, dan zorgt watchOS 26 ervoor dat meldingen minder storend zijn in omgevingen waar geluid gevoelig ligt.

Tegelijkertijd komt de functie ook van pas in luidruchtige omgevingen. Je krijgt dan namelijk juist duidelijkere geluiden dan anders het geval zou zijn. Er is echter wel nog een belangrijke beperking: net als verschillende andere functies van watchOS 26 is de nieuwe automatische volumeregeling alleen beschikbaar op bepaalde Apple Watch-modellen. Apple zegt dat de functie alleen werkt op de Apple Watch Series 9, 10 en 11, en op de Apple Watch Ultra 2 en 3.

Als je wilt weten of het automatisch aanpassen van het volume op jouw Apple Watch staat ingeschakeld of niet, ga je naar de Watch-app op je iPhone. Op het tabblad ‘Mijn Watch’ scrol je een stukje naar beneden. Vervolgens tik je op ‘Horen en voelen’ en controleer je of de schakelaar achter ‘Pas volume automatisch aan’ staat ingeschakeld.

