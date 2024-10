Steeds meer oude mensen overlijden na val: Apple Watch schiet te hulp

Steeds meer oude mensen overlijden na een val en dat is tragisch. Want met een Apple Watch kunnen sommige fatale ongelukken worden voorkomen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch voor oude mensen: hulpdiensten automatisch inschakelen

Volgens een onderzoek van het CBS overleden in 2023 zo’n zeven duizend Nederlanders doordat ze per ongeluk vielen. Dat is twaalf procent meer dan in 2022. In 2023 overleden gemiddeld 19 mensen per dag na een val.

Vooral onder 90-plussers nam het percentage overledenen door een val toe. Van alle mensen die overleden door een val, had de helft een gebruiken heup als belangrijkste letsel. Een kwart had hoofdletsel.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Bij een val is het natuurlijk zaak om zo snel mogelijk de hulpdiensten in te schakelen. Daar zijn verschillende oplossingen voor, zoals een noodhulpknop die je moet indrukken als je per direct hulp nodig hebt. Maar dat kan natuurlijk beter, want als iemand na een val het bewustzijn verliest moeten de nooddiensten ook zo snel mogelijk ingeschakeld worden.

De Apple Watch kan oude mensen die gevallen zijn te hulp schieten. Apple introduceerde enkele jaren geleden de functie valdetectie op het horloge . Wanneer een Apple Watch SE, een Apple Watch Series 4 of een nieuwer model een mogelijke val detecteert, ontvang je direct een melding. Het horloge trilt en speelt dan een alarm af om je te waarschuwen en een reactie te geven. Als de Apple Watch merkt dat je na een minuut nog niet hebt gereageerd, worden automatisch de hulpdiensten ingeschakeld.

Valdetectie aanzetten op Apple Watch

Om de functie aan te zetten op je Apple Watch, volg je onderstaande stappen. Open de Watch-app op je iPhone en tik op ‘Mijn Watch’. Scrol naar onderen en tik op ‘SOS-noodmelding’. Zet onder ‘Valdetectie’ de schuifknop bij ‘Valdetectie’ aan.

Apple zegt overigens wel dat de kans groter is dat je Valdetectie activeert als je als je fysiek actiever bent. Daarom wordt er aangeraden dat je dan de functie ‘Ingeschakeld bij work-outs’ aanzet. Hiermee kun je mogelijk valse detecties verminderen.