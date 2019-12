Een iPad Pro gebruiken om je Apple Watch van stroom te voorzien? Met deze nieuwe oplader van Satechi kan het. Jammer genoeg is het compacte oplaaddoosje niet goedkoop.



Dit is de compacte Apple Watch-oplader van Satechi

De mini-oplader kost namelijk 45 dollar, omgerekend ongeveer 40 euro. De oplader wordt vanuit de Verenigde Staten verzonden, dus je hebt ‘m sowieso niet voor de kerst in huis. Ook is verzenden iets duurder dan je gewend bent. De goedkoopste optie kost zo’n 6 euro. Voor een kleine 50 euro in totaal haal je de Satechi usb-c dock in huis, zoals hij officieel heet.

Voor dat geld krijg je een ontzettend strak vormgegeven oplader. De dock is compact en past daardoor in iedere tas en (mannen)broekzak. Extra handig is dat de oplader magnetisch is, waardoor je Apple Watch goed op z’n plek blijft zitten. Bovendien ziet het er strak uit.

De Satechi-oplader heeft een usb-c-uitgang, waardoor je ‘m direct op een iPad Pro kunt aansluiten. Op die manier kun je je Apple Watch altijd en overal van stroom voorzien. Ook wordt er standaard een usb-c-kabel meegeleverd zodat je het bereik kunt vergroten. De magnetische dock heeft een Spacegrijze kleur zodat hij matcht met je MacBook en iPad.

De oplader werkt met alle Apple Watch-modellen. Ook maakt het niet uit welke kastgrootte je hebt. Wanneer je tussen nu en 26 december bestelt krijg je 20 procent korting op de aankoop. De oplader heeft een vermogen van 5 Watt. Je accu loopt dus net zo hard vol als bij de standaard Apple Watch-oplader.



Draadloos opladen

De Satechi-oplader is heel compact en kan alleen maar je Apple Watch van stroom voorzien. Wil je meerdere Apple-apparaten tegelijk opladen? Neem dan eens een kijkje in ons overzicht van draadloze Apple-opladers. Hiermee kun je tegelijkertijd minstens je horloge en iPhone van stroom voorzien.Gaat de batterij van je slimme horloge steeds sneller leeg? Check dan onze tips voor het verlengen van de Apple Watch-accuduur.