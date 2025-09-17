Apple Watch opladen wordt beter met deze nieuwe watchOS 26-functie
Maurice Snijders
17 september 2025, 10:15
2 min leestijd
Apple Watch opladen wordt beter met deze nieuwe watchOS 26-functie

Er zit een handige nieuwe functie in watchOS 26 die te maken heeft met het opladen van je Apple Watch – dit is wat je hierover moet weten.

Lees verder na de advertentie.

Apple Watch opladen wordt beter

Apple heeft watchOS 26 op 15 september beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Heb je het nieuwe besturingssysteem nog niet geïnstalleerd, dan kun je dat nu gelijk doen. Open daarvoor de Watch-app op je iPhone, tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’. Volg daarna de instructies die in beeld verschijnen en watchOS 26 wordt op je Apple Watch geïnstalleerd.

Het nieuwe watchOS 26 heeft een functie die je laat weten wanneer je een Apple Watch-oplader gebruikt die niet is geoptimaliseerd voor de hoogste laadsnelheden. Dit staat vermeld in een nieuw Apple-support-document. Zo weet je direct of het tijd is voor een nieuwe oplader.

watch opladen

Slow Charger

Er verschijnt in watchOS 26 voortaan een melding ‘Slow Charger’ (Langzame oplader) in het gedeelte ‘Batterij’ van de app ‘Instellingen’, als jouw Apple Watch detecteert dat het opladen kan worden verbeterd. Voorbeelden van langzaam opladen worden in het oranje weergegeven, terwijl snelle oplaadsnelheden in het groen verschijnen.

Apple merkt hier bij op dat de waarschuwing ‘Slow Charger’ alleen maar betekent dat je snellere laadsnelheden kunt krijgen met een oplader met een hoger wattage. Het betekent niet dat er iets mis is met de langzamere oplader die je op dat moment gebruikt.

Apple raadt een USB‑C-lichtnetadapter van 30 W aan, in combinatie met de Magnetische snellader-naar-USB‑C-kabel die bij de Apple Watch is geleverd voor het snelst opladen. De Apple USB-C-lichtnetadapter van 30 W koop je momenteel voor 45 euro bij Mediamarkt.

Bekijk hier de Apple USB-C-lichtnetadapter van 30 W

Wil je altijd op de hoogte blijven van alle nieuwe hard- en software die Apple uitbrengt? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software watchOS 26 Apple Watch Apple

Bekijk ook

Apple Watch Series 10 nu veel goedkoper: dit zijn de nieuwe prijzen

Apple Watch Series 10 nu veel goedkoper: dit zijn de nieuwe prijzen

Vandaag 14:45

Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!

Vind je de leesbaarheid in iOS 26 niet goed? Zo los je dat op!

Vandaag 13:03

Apple waarschuwt: iOS 26 kan funest zijn voor de batterij van je iPhone

Apple waarschuwt: iOS 26 kan funest zijn voor de batterij van je iPhone

Vandaag 9:01

Scherm van de iPhone 17-serie: groter, helderder en zuiniger

Scherm van de iPhone 17-serie: groter, helderder en zuiniger

Gisteren 19:30

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Prijsvergelijker
Verkopen
Over ons Contact Adverteren