Apple Watch opladen wordt beter met deze nieuwe watchOS 26-functie

Er zit een handige nieuwe functie in watchOS 26 die te maken heeft met het opladen van je Apple Watch – dit is wat je hierover moet weten.

Apple Watch opladen wordt beter

Apple heeft watchOS 26 op 15 september beschikbaar gemaakt voor het grote publiek. Heb je het nieuwe besturingssysteem nog niet geïnstalleerd, dan kun je dat nu gelijk doen. Open daarvoor de Watch-app op je iPhone, tik op ‘Algemeen’ en dan op ‘Software-update’. Volg daarna de instructies die in beeld verschijnen en watchOS 26 wordt op je Apple Watch geïnstalleerd.

Het nieuwe watchOS 26 heeft een functie die je laat weten wanneer je een Apple Watch-oplader gebruikt die niet is geoptimaliseerd voor de hoogste laadsnelheden. Dit staat vermeld in een nieuw Apple-support-document. Zo weet je direct of het tijd is voor een nieuwe oplader.

Slow Charger

Er verschijnt in watchOS 26 voortaan een melding ‘Slow Charger’ (Langzame oplader) in het gedeelte ‘Batterij’ van de app ‘Instellingen’, als jouw Apple Watch detecteert dat het opladen kan worden verbeterd. Voorbeelden van langzaam opladen worden in het oranje weergegeven, terwijl snelle oplaadsnelheden in het groen verschijnen.

Apple merkt hier bij op dat de waarschuwing ‘Slow Charger’ alleen maar betekent dat je snellere laadsnelheden kunt krijgen met een oplader met een hoger wattage. Het betekent niet dat er iets mis is met de langzamere oplader die je op dat moment gebruikt.

Apple raadt een USB‑C-lichtnetadapter van 30 W aan, in combinatie met de Magnetische snellader-naar-USB‑C-kabel die bij de Apple Watch is geleverd voor het snelst opladen. De Apple USB-C-lichtnetadapter van 30 W koop je momenteel voor 45 euro bij Mediamarkt.

