Zoveel kost het om je Apple Watch op te laden

Wanneer je iedere dag je Apple Watch gaat opladen, zou je verwachten dat dit aardig wat stroom verbruikt. Toch zijn de cijfers verrassend: zoveel kost het echt om je Apple Watch op te laden!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch opladen: zoveel verbruik je

Je Apple Watch heeft van al je Apple-apparatuur misschien wel de minst indrukwekkende accu. Niet zo gek, gezien er in het dat kleine kastje ook nog een hele computer en allerlei sensoren moeten passen. Om even een beeld te schetsen: de 16-inch MacBook Pro heeft een accu van 100 wattuur. De Apple Watch Series 9 blijft steken op 1,19 wattuur, en de grootste Apple Watch Ultra 2 zit op 2,2 wattuur.

Een voordeel van zo’n mini-accu: die is zo opgeladen, zonder veel stroom te verbruiken. Volgens een berekening van MacWelt, die rekening houdt met de efficiëntie van de magnetische oplader van de Watch (zo’n 60%), kost het 1,98 wattuur om een Apple Watch Series 9 volledig op te laden. Een Apple Watch Ultra 2 vergt 3,6 wattuur.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Wat mag dat kosten?

Nu we weten hoeveel wattuur je nodig hebt als je je Apple Watch wilt opladen, is het rekensommetje zo gemaakt om erachter te komen wat dat kost. Op het moment van schrijven is de gemiddelde prijs per wattuur zo’n 0,039 eurocent. En we gaan ervanuit dat je iedere dag je Watch helemaal oplaadt. Daarmee komen we hierop uit:

Apple Watch Series 9

0,039 cent x 1,98 wattuur = 0,07722 cent per laadbeurt

0,07722 cent x 365 dagen = 28 cent per jaar

Apple Watch Ultra 2

0,039 cent x 3,6 wattuur = 0,1404 cent per laadbeurt

0,1404 cent x 365 dagen = 51 cent per jaar

Oftewel: voor wat je jaarlijks betaalt voor het opladen van je Watch Ultra kun je net een chocoladebroodje bij de Albert Heijn kopen. En heb je een normale Watch, dan moet je het doen met een kaiserbroodje. Dat kunnen we wel missen.