Dit Apple Watch-onderdeel is helemaal anders in watchOS 26 (en dat is goed nieuws) 

Met watchOS 26 komen grote veranderingen naar de Apple Watch, waardoor één onderdeel helemaal anders wordt. Dit gaat er veranderen.

watchOS 26

Bij de WWDC 2025 heeft Apple watchOS 26 aangekondigd! Het bedrijf maakt in één keer de stap van watchOS 11 naar watchOS 26, waarbij Apple verwijst naar het jaar waarin de software voornamelijk wordt gebruikt. Met watchOS 26 komen grote veranderingen naar de Apple Watch. Het besturingssysteem krijgt een compleet nieuwe interface, waardoor vrijwel alle applicaties er anders uit zullen zien.

Dat is niet alles, want Apple heeft het Bedieningspaneel op de schop genomen in watchOS 26. Het onderdeel van de Apple Watch wordt helemaal anders in de volgende softwareversie, omdat Apple veel meer mogelijkheden toevoegt. Eerder kregen gebruikers al meer vrijheid bij het indelen van het Bedieningspaneel op de iPhone en iPad, nu is het de beurt aan de Apple Watch. Dat is goed nieuws, want je bepaalt straks eindelijk zelf welke regelaars je toevoegt en waar je ze plaatst.

Vernieuwd Bedieningspaneel

Het Bedieningspaneel krijgt in watchOS 26 voor het eerst ondersteuning voor regelaars van derde partijen. Op dit moment kun je alleen nog schakelaars van Apple’s eigen applicaties toevoegen aan het onderdeel op de Apple Watch. Met watchOS 26 komt daar verandering in, want je kunt dan een snelkoppeling van iedere app toevoegen aan het Bedieningspaneel. Zo heb je veel meer functies binnen handbereik op je Apple Watch.

Op dit moment zijn er nog weinig applicaties die de nieuwe feature ondersteunen, omdat ontwikkelaars tijd nodig hebben om de software aan te passen. De release van watchOS 26 is pas in september, tegen die tijd hebben veel meer apps ondersteuning voor regelaars in het Bedieningspaneel. Dat onderdeel van de Apple Watch ziet er vanaf watchOS 26 dus compleet anders uit, omdat je veel meer schakelaars kunt toevoegen.

Meer over watchOS 26

Vanaf watchOS 26 ben je niet meer beperkt tot de applicaties van Apple in het Bedieningspaneel op de Apple Watch. Ontwikkelaars hoeven overigens geen speciale regelaar te ontwikkelen voor het onderdeel op de Apple Watch, omdat de smartwatch vanaf watchOS 26 ook de schakelaars op je iPhone herkent. Bij de instellingen van het Bedieningspaneel kun je straks dus ook regelaars van applicaties op je iPhone toevoegen op de Apple Watch, zelfs als die van derde partijen zijn.

Het Bedieningspaneel krijgt veel meer mogelijkheden én een nieuw ontwerp in watchOS 26. Apple brengt de update uit in september, samen met alle andere belangrijke softwareversies van 2025. Ben je benieuwd of jouw Apple Watch ondersteuning heeft voor watchOS 26? Lees hier welke smartwatches kunnen updaten in september. Wil je meer weten over watchOS 26? Bekijk hier alles over de grootste update van 2025 voor de Apple Watch!