Concept: zo ziet de Apple Watch eruit met een notch

Bij de iPhone was de notch er al een tijdje. Nu heeft de MacBook Pro de kenmerkende hap uit het scherm ook. Vindt de notch dan ook zijn weg naar de Apple Watch? In dit concept in ieder geval wel.

Apple Watch met notch

Donderdag verschenen afbeeldingen van de Meta-smartwatch, die een notch met een ingebouwde camera heeft. Voor nieuwssite 9to5Mac aanleiding om een concept te maken. Wat als Apple de notch ook naar de Apple Watch brengt?

Het productconcept is gemaakt door Parker Ortolani. Aan de bovenkant bevindt zich een notch met camera. Die is een stuk kleiner dan bij de iPhone en MacBook Pro, want er zit alleen een camera in. Sensoren voor gezichtsherkenning (Face ID) zijn niet nodig.

De camera-inkeping stelt Apple in staat om FaceTime naar de Watch te brengen. Ook zou er een volwaardige Camera-app voor watchOS kunnen zijn, waarmee het mogelijk is om selfies te schieten. In het concept hierboven demonstreert Ortolani hoe dat eruit kan zien.

Krijgt de Apple Watch een camera?

Mocht Apple een camera naar de Watch brengen, dan zou het ontwerp zomaar veel kunnen lijken op het concept hierboven. Nu de Apple Watch Series 7 een scherm heeft dat tot over de rand doorloopt, is een notch eigenlijk de enige manier waarop het bedrijf dit mogelijk kan maken.

Er zijn nog geen geruchten geweest over een Apple Watch met camera, dus de kans is klein dat het concept snel werkelijkheid wordt. Toch zien we het wel gebeuren dat je over een paar jaar kunt FaceTimen met de Apple Watch.

Een volwaardige camera-app – zoals op de iPhone – achten we echter onwaarschijnlijk. Apple heeft privacy erg hoog zitten, dus het bedrijf wil ongetwijfeld voorkomen dat je er stiekem foto’s mee maakt, of videogesprekken opneemt.

Apple Watch Series 7

De nieuwste smartwatch van Apple (zonder camera) is de Apple Watch Series 7. Ben je benieuwd naar de beste Apple Watch Series 7 aanbiedingen? Check onze prijsvergelijker. Lees ook de uitgebreide Apple Watch Series 7 review, waarin we de vernieuwingen en alle plus- en minpunten van het horloge bespreken.