Apple Watch krijgt nieuwe sensor – en die is een beetje vies 

De volgende Apple Watch krijgt een nieuwe sensor, maar het lijkt erop dat die niet de schoonste functie krijgt. Dit weten we al over de nieuwe feature!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Nieuwe sensor voor de Apple Watch

Dit jaar verschijnt de Apple Watch X en de smartwatch krijgt naar verluidt een aantal nieuwe gezondheidsfuncties. Zo krijgt de tiende generatie Apple Watch mogelijk een bloeddrukmeter en een functie om slaapapneu te detecteren. Nu heeft Apple een patent ingediend voor een nieuwe sensor in de Apple Watch, die wijst op mogelijk nóg een nieuwe gezondheidsfunctie voor de smartwatch.

Lees ook: Opnieuw: Apple Watch ontdekt hartprobleem en redt leven

Met de nieuwe sensor kun je straks je zweet- en vochtgehalte meten tijdens het sporten. De Apple Watch X krijgt dus mogelijk een soort ‘zweetsensor’, die aangeeft hoeveel je zweet en hoeveel vocht je verliest. Het is misschien niet de gezondheidsfunctie die je bij de volgende Apple Watch zou verwachten, maar de sensor kan toch erg handig zijn. Wij vertellen je waarom.

Vochtgehalte meten

Volgens geruchten krijgt de Apple Watch X dus een soort zweetsensor. Daarmee krijg je een duidelijker inzicht in hoeveel je zweet tijdens een work-out. Dat heeft verschillende voordelen, zo kan de Apple Watch sneller aangeven wanneer je weer moet drinken. Als je veel zweet is het immers belangrijk om genoeg te blijven drinken. Dat is niet alleen zo in de sportschool, maar ook bijvoorbeeld tijdens warme zomerdagen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Daarnaast geeft de nieuwe sensor van de Apple Watch je een beter idee over je gezondheid. Het meten van het zweetgehalte kan een inzicht geven in de voortgang die je boekt tijdens trainingen. Vaak passen je zweetklieren zich na een tijd aan om efficiënter af te koelen tijdens en na intensieve trainingen. Dit kan de Apple Watch straks analyseren met de nieuwe sensor, en dat kun je weer terugzien in de Gezondheid-app.

Apple Watch X verschijnt dit jaar

Volgens de patentaanvraag van Apple zou de nieuwe sensor direct op je huid worden geplaatst, aan de onderzijde van de Apple Watch. Het gaat vooralsnog om een aanvraag, dus het is nog niet zeker of de nieuwe sensor daadwerkelijk naar de Apple Watch komt. Apple dient namelijk wel vaker patenten in, waar later helemaal niks meer mee wordt gedaan. Het blijft dus afwachten of de Apple Watch X inderdaad een nieuwe zweetsensor krijgt.

Lees ook: ‘Apple Watch X krijgt compleet nieuw design én andere bandjes’

Er worden dit jaar grote veranderingen verwacht bij de Apple Watch, omdat de eerste generatie precies tien jaar geleden werd aangekondigd. Apple is daarom naar verluidt van plan om de smartwatch een nieuwe design te geven. Daarnaast krijgt de Apple Watch verschillende nieuwe sensoren en gezondheidsfuncties. Wil je meer weten over de Apple Watch X? Lees dan hier alles wat we al weten over de volgende Apple Watch!

Wil je meer weten over Apple en de nieuwste functies voor de Apple Watch X? Of altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Houd dan de website in de gaten en download onze gratis iPhoned-app. Ook kun je je inschrijven voor onze nieuwsbrief.