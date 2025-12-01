De Apple Watch heeft twee nieuwe gezondheidsfuncties gekregen in de laatste update. Zo gebruik je ze en zet je ze aan!

Je Apple Watch heeft twee nieuwe gezondheidsfuncties (zo gebruik je ze)

Met de nieuwste update watchOS 26 heeft je Apple Watch er twee handige gezondheidsfuncties erbij gekregen. Met deze functies krijg je een melding als er een te hoge bloeddruk wordt geconstateerd. Daarnaast kun je ook checken of je goed geslapen hebt.

Hypertensiemeldingen ontvangen op de Apple Watch

De nieuwe hypertensie-melding gebruikt de hartslagsensor van je Apple Watch. Is er een patroon dat duidt op aanhoudend verhoogde bloeddruk? Dan waarschuwt je Watch je met een melding. Zo zie je eerder of er iets aan de hand is, mogelijk voordat de symptomen zich aandienen.

De Apple Watch heeft dertig dagen de tijd nodig om je hartslag te analyseren. Als je dus de functie nu aanzet, kan je een maand later hypertensiemeldingen krijgen van je Apple Watch. Is er niets aan de hand? Dan krijg je ook geen melding van je Apple Watch.

Dat betekent overigens niet dat je zeker bent dat je geen verhoogde bloeddruk hebt. Het is altijd verstandig om dat zo nu en dan te checken met een bloeddrukmeter of bij je arts.

Om deze gezondheidsfuncties te gebruiken heb je een Apple Watch Series 9, Series 10, of Series 11 nodig. Op de Apple Watch Ultra 2 of Ultra 3 is de functie ook beschikbaar.

De functie moet je wel even aanzetten. Dat doe je op de volgende manier.

Open de ‘Gezondheid’-app op je iPhone;

Tik op je profielfoto rechtsboven op het scherm;

Ga naar ‘Gezondheidschecklist’;

Kies onder ‘Hypertensiemeldingen’ voor ‘Configureer’;

Stel de meldingen in volgens de stappen op het scherm.

Heb je het al een keer eerder aangezet? Dan tik je bij de vierde stap op ‘Hypertensiemeldingen’ en kun je de meldingen aan- of uitzetten.

Slaapscore en slaapgeschiedenis bekijken op de Apple Watch

Iedereen weet hoe belangrijk slaap is voor je gezondheid, maar het is vaak lastig om te meten hoe goed je daadwerkelijk hebt geslapen. Met watchOS 26 wordt dat een stuk makkelijker dankzij de nieuwe slaapscore.

Deze score houdt rekening met hoe lang je hebt geslapen, hoe regelmatig je naar bed gaat en hoe vaak je ’s nachts wakker bent geweest. Na het ontwaken zie je direct in de app hoe jouw slaap was. Zo krijg je concrete feedback over je slaapritme.

Voor de slaapscore hoef je alleen je Apple Watch ’s nachts te dragen en af en toe in de Slaap-app te kijken op je Apple Watch of de Gezondheid-app op je iPhone. Je hebt een Apple Watch Series 6 of nieuwer nodig om de slaapscore te bekijken.

