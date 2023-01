Apple Watch krijgt nieuw scherm (en dat is beter dan oled)

De nieuwe Apple Watch Ultra krijgt een micro-led-scherm in plaats van een oled-scherm. Wat is er beter aan het nieuwe scherm?

Apple Watch Ultra krijgt nieuw scherm

Het nieuwe model van de Apple Watch Ultra wordt naar alle waarschijnlijkheid voorzien van een micro-led-scherm. De huidige Apple Watch Ultra heeft al een oled-scherm en was daarmee de eerste device van Apple met zo’n scherm. Met de nieuwe Apple Watch Ultra doet Apple daar dus nog een schepje bovenop.

De Apple Watch Ultra wordt het eerste product van Apple met een micro-led-scherm. Bovendien krijgt de nieuwe Apple Watch Ultra een groter scherm: de afmeting van het nieuwe scherm is 2,1 inch. De huidige Apple Watch Ultra heeft een schermdiagonaal van 1,93 inch.

Wat is het verschil tussen oled en micro-led?

Apple gaat dus overstappen naar micro-led, maar wat betekent dit? En wat is het verschil met een oled-scherm? Wij zetten de verschillen voor je onder elkaar.

Oled: enorm kleurbereik met een groot nadeel

Oled blinkt vooral uit in het kleurbereik, de kleurverzadiging en de zwartwaarden. Te beginnen met dat laatste: oled is in staat diepe zwartwaarden op beeld te toveren. Dat merk je bijvoorbeeld tijdens het kijken van flims en series, omdat het verschil tussen zwart en grijs duidelijk zichtbaar is.

Het grote nadeel van oled: het verlies van beeldkwaliteit. Je hebt natuurlijke materialen nodig om oled-schermen te maken en die branden na verloop van tijd in. Op die manier ontstaat er in de loop van de tijd een geleidelijk verlies in helderheid en beeldkwaliteit.

Micro-led: zuinige versie van het oled-scherm

Micro-led laat zich het best omschrijven als de betere versie van oled, met één belangrijk verschil: de manier waarop het gemaakt wordt. Deze schermtechniek wordt namelijk gemaakt met behulp van niet-natuurlijke materialen. Hierdoor is er bij micro-led geen risico op inbrandende schermen.

Duurzaamheid is daarom een groot voordeel van micro-led. Ook blinkt het schermtype uit in zuinigheid. Micro-led gaat zuiniger om met energie dan oled en drukt daardoor minder lang op de accuduur van je Apple Watch. Het nadeel van micro-led is dan weer de prijs: dit is duurder dan oled. De Apple Watch Ultra met een micro-led-scherm wordt dus mogelijk nóg duurder.

Apple Watch krijgt geen (grote) updates in 2023

De Apple Watch Ultra krijgt met het micro-led-scherm dus een flinke upgrade, maar wordt niet verwacht voor 2024. Ook de Apple Watch Series 9 krijgt dit jaar naar alle waarschijnlijkheid geen grote veranderingen. Volgens de laatste geruchten werkt Apple wel aan een sensor om de bloeddruk en het glucoselevel te meten, maar verschijnen deze functies pas in 2024.

