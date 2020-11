‘Apple Watch krijgt nieuw design in 2021 en meer gezondheidsfuncties’

Na jarenlang hetzelfde ontwerp te hebben gebruikt, lijkt de Apple Watch in 2021 in een nieuw jasje te worden gestoken.

‘Apple Watch krijgt nieuw design in 2021’

Het is nog niet eens 2021, maar Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft de eerste informatie over de volgende Apple Watch al via zijn bronnen verkregen. In een uitgebreid bericht aan investeerders deelt hij de eerste concrete info over de ‘Apple Watch Series 7’.

Kuo stelt dat zowel de Apple Watch Series 6 als Apple Watch SE populair zijn. Voor 2021 zou Apple zich willen richten op het uitbouwen van de gezondheidsfuncties van de Watch.

Dat is geen hele gekke voorspelling, aangezien de smartwatch van Apple zich al jaren op gezondheid focust. Zo introduceerde de Watch Series 6 dit jaar een saturatiemeter, waarmee je jouw bloedzuurstofgehalte kunt meten.

Opvallender is de opmerking van Kuo over de ‘all new formfactor’ die het slimme horloge zou krijgen. Dat zou betekenen dat Apple aan een herontwerp van de smartwatch werkt. Op het grotere scherm dat de Series 4 introduceerde na heeft de Watch nog nooit een ander uiterlijk gekregen.

Hoe anders wordt het nieuwe ontwerp?

Hoe deze nieuwe vormfactor precies verschilt ten opzichte van de oude blijft ook nog even de vraag. Zo zou Apple ervoor kunnen kiezen om het ontwerp helemaal om te gooien en bijvoorbeeld een rond scherm te introduceren. Het kan ook zijn dat het vierkante design smaller en platter wordt gemaakt.

Naast het verhaal over de nieuwe Apple Watch stelt Kuo ook dat de iPhone 12 Pro en iPhone 12 Pro Max boven verwachting presteren. Dat is opvallend, want door de populariteit van de Pro-iPhones zouden de iPhone 12 en iPhone 12 mini het juist minder goed doen.