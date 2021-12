‘Niet één, niet twee, maar drie Apple Watch-modellen in 2022’

De line-up van de Apple Watch wordt steeds uitgebreider. Volgens een gerenommeerde analist wil Apple in 2022 drie versies uitbrengen: de Apple Watch Series 8, Apple Watch SE en een robuuste versie voor sporters.

Drie Apple Watch-modellen in 2022

Meestal komt Apple in een kalenderjaar met één nieuwe versie van zijn smartwatch. In 2021 was dat de Apple Watch Series 7. Maar in 2022 brengt Apple vermoedelijk drie Apple Watch-modellen uit, meldt Apple-analist Ming-Chi Kuo.

‘De nieuwe Apple Watch in 2022 betreft een Apple Watch Series 8, de nieuwe Apple Watch SE en een versie voor extreme sporten’, laat de analist weten. Kuo heeft het in zijn voorspellingen bijna altijd bij het rechte eind, dus de kans is groot dat zijn uitspraken kloppen.

Apple Watch voor sporters

De voorspelling van Kuo is in lijn met die van Mark Gurman van Bloomberg, een andere betrouwbare Apple-insider. Hij deed begin deze week vergelijkbare uitspraken. Naast de Series 8 en SE verschijnt er volgens Gurman een Apple Watch die gericht is op fanatieke sporters.

Kuo komt niet met meer details over de Apple Watch-modellen van 2022. Mark Gurman meldde eerder dat het bij de Apple Watch voor sporters gaat om een robuust ontwerp. Zo wordt de smartwatch geschikter om mee te nemen tijdens je ski- en snowboardactiviteiten, of andere sporten waarbij de smartwatch wel wat extra bescherming kan gebruiken.

Series 8 en SE

Over de Apple Watch Series 8 is nog weinig bekend. Wel zijn er geruchten geweest dat Apple nieuwe gezondheidsfuncties toevoegt, waaronder een sensor voor het meten van je bloedsuiker.

De nieuwe Apple Watch SE zal veel lijken op de Series 8, maar een stuk betaalbaarder zijn. Om het prijskaartje laag te houden mist hij wel wat functies. De huidige SE moet het bijvoorbeeld stellen zonder Always On-scherm, Ecg-app en Saturatie-app.

Wil je meer weten over de huidige smartwatches die Apple verkoopt? In het artikel Apple Watch Series 7 vs Series 6: wat zijn de verschillen? lees je wat Apple veranderde bij de Series 7. Twijfel je tussen de Series 7 of SE? Check Apple Watch Series 7 vs Apple Watch SE: dit zijn de grootste verschillen.