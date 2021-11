Apple Watch met 4G: zo krijg je internet op je smartwatch

Het heeft even mogen duren, maar eindelijk kunnen Nederlanders aan de slag met cellular Apple Watches. Dat is natuurlijk hartstikke fijn, want hierdoor kun je je iPhone steeds vaker thuislaten. In deze gids leggen we uit hoe je 4G op je Apple Watch krijgt.

Aan de slag met een cellular Apple Watch

T-Mobile heeft de primeur. Als eerste Nederlandse provider biedt men een speciaal abonnement voor de Apple Watch aan. Hierdoor ben je altijd bereikbaar, ook wanneer je iPhone niet in de buurt is.

Je Watch heeft namelijk gewoon zijn eigen netwerk. Tijdens een rondje hardlopen kun je gewoon bellen en bijvoorbeeld naar muziek luisteren, zonder je smartphone mee te hoeven zeulen.

Wil jij een zogeheten ‘cellular’ Apple Watch gebruiken? Dan is dit artikel jou op het lijf geschreven, want we leggen precies uit hoe het werkt. Voordat we beginnen is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de vereiste ingrediënten. Dit heb je nodig:

Een cellular Apple Watch, die dus met 4G overweg kan Een iPhone 6S (Plus) of nieuwer iPhone-model En uiteraard een geschikt abonnement voor de Apple Watch

Hieronder leggen we de voorwaarden uitgebreider uit.

1. Deze Apple Watches hebben 4G

De kersverse Apple Watch Series 7 is de eerste in Nederland uitgebrachte Apple Watch die je vanaf de start in cellular-uitvoering kunt kopen. Vorige edities, zoals de Apple Watch Series 6, kon je in ons land alleen maar in de ‘gewone’ gps-versie kopen. De cellular-versie, waarmee je dus zonder iPhone bereikbaar bent, is trouwens wel duurder dan de instapversie.

In andere landen, zoals Duitsland en België, was de 4G Apple Watch al langer beschikbaar. Heb je ooit in het buitenland bijvoorbeeld een Apple Watch Series 5 mét 4G op de kop getikt? Dan kun je deze gewoon in Nederland gebruiken, mits je aan de andere hierboven genoemde voorwaarden voldoet.

Weet je niet zeker of je een cellular Apple Watch hebt? Dat kun je vrij makkelijk controleren. Apple Watches met 4G-mogelijkheid hebben namelijk een rode ring rondom de Digitale Kroon, de draaiknop. Sommige cellular Apple Watches hebben juist een rode stip op de draaiknop.

2. Is jouw iPhone er klaar voor?

Grote kans dat jouw iPhone gekoppeld kan worden met een cellular-Apple Watch. Je hebt minstens een iPhone 6S (Plus) nodig om een Apple Watch met 4G te kunnen gebruiken. Dit model kwam uit in september 2015. Sinds die uitvoering kunnen alle iPhones met een ‘zelfstandige Apple Watch’ overweg. Heel concreet kun je dus een cellular Apple Watch gebruiken met een van de volgende iPhones:

3. Een abonnement voor de Apple Watch

Over dat abonnement gesproken, op moment van schrijven is T-Mobile de enige Nederlandse telecomprovider die abonnementen voor de Apple Watch verkoopt. Omdat er geen simkaart in het Apple-horloge past, moet de internetverbinding op een andere manier binnenkomen. T-Mobile heeft daarvoor multisim bedacht.

Multisim zorgt ervoor dat je iPhone-abonnement wordt gedeeld met je Apple Watch. “Delen” kun je behoorlijk letterlijk nemen, want de smartwatch en smartphone hebben precies hetzelfde telefoonnummer.

Ook de belminuten, hoeveelheid data en aantal sms’jes worden tussen de twee verdeeld. Stuur je bijvoorbeeld een iMessage-bericht via je smartwatch, dan gaat deze ‘gewoon’ van je (iPhone-)bundel af.

Omdat er geen simkaart in de Apple Watch zit, maakt het horloge verbinding via esim. Deze speciale elektronische simkaart zorgt ervoor dat je kunt internetten, bellen en sms’en met hetzelfde abonnement als dat je op je iPhone gebruikt.

Multisum moet je trouwens niet verwarren met duosim. Hierbij wordt één simkaart als het ware gekloond, waardoor het altijd maar afwachten was welk apparaat als eerste af zou gaan op het moment dat je gebeld werd.

Bij multisim heb je dit probleem niet: binnenkomende oproepen gaan op beide apparaten tegelijk af. Dit geldt ook voor berichten.

Wil je aan de slag met een cellular Apple Watch? Een multisim-abonnement bij T-Mobile kost 5 euro per maand. Deze kosten komen bovenop je reguliere telefoonabonnement.

Zo activeer je 4G op je Apple Watch

Check, check, check? Dan kun je aan de slag met het instellen. Wanneer je je nieuwe Apple Watch voor het eerst opstart, kun je direct een mobiel netwerk toevoegen.

Dat doe je nadat het horloge je heeft gevraagd om functies als SOS en Activiteit in te stellen. Door de aanwijzingen op het scherm te volgen, kun je vervolgens direct een netwerkverbinding aan je horloge toevoegen.

Heb je je Apple Watch al in gebruik? Dan kun je de mobiele verbinding op een later moment alsnog handmatig instellen:

Pak de gekoppelde iPhone erbij en open de Watch-app; Ga in het tabblad ‘Mijn Watch’ naar ‘Mobiel netwerk’; Tik nu op ‘Configureer mobiel’; En volg de instructies van je telecomprovider.

De voordelen van een cellular Apple Watch

Het grote voordeel van een Apple Watch met 4G is dat je niet de hele tijd meer een iPhone bij je hoeft te dragen om bereikbaar te zijn. Dat is bijvoorbeeld goed nieuws voor sporters. Met een cellular Apple Watch ben je gewoon bereikbaar, ook wanneer je aan het hardlopen of zwemmen bent.

