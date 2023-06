Bizar: eerste Apple Watch omgebouwd tot mechanisch horloge

Weet je niet wat je met je oude Apple Watch moet doen? Dan hebben we misschien de oplossing, want voor het eerst is een Apple Watch omgebouwd tot een mechanisch horloge. Bekijk hem hier!

Oude Apple Watch nu mechanisch horloge

Heb jij nog een oude Apple Watch waar je niks meer mee doet? Er zijn verschillende dingen die je dan met het oude horloge kunt doen. Een YouTuber bedacht een hele originele oplossing, want hij bouwde zijn Apple Watch om tot een mechanisch horloge. Hij gebruikte hiervoor een eerste generatie Apple Watch, dat horloge verscheen in 2015.

Deze eerste Apple Watch krijgt inmiddels geen nieuwe watchOS-functies meer. De verouderde Apple Watch loopt bovendien ver achter op de nieuwe generaties van het horloge, zo heeft de Apple Watch Series 8 véél meer functies. Grote kans dus dat je jouw oude Apple Watch niet meer gebruikt. Daarom besloot een YouTuber de Apple Watch te veranderen in een mechanisch horloge. En het beste: het horloge werkt daadwerkelijk!

Van slim naar dom horloge: zo ging dat

De YouTuber NanoRobotGeek heeft gefilmd hoe hij zijn eerste generatie Apple Watch heeft veranderd in een mechanische horloge. Zo ziet het apparaat er nog wel uit als een Apple Watch, maar functioneert het als een klassiek klokwerk. Daarvoor zijn eerst alle technische onderdelen verwijderd uit de Apple Watch, zodat een lege behuizing overblijft. Zelfs het scherm is er (met veel moeite) uitgehaald.

Vervolgens zijn alle onderdelen voor het mechanische horloge op maat gemaakt, zodat de klok perfect in de behuizing van de Apple Watch past. Hierbij kon het bekende Apple-logo natuurlijk niet ontbreken. Ook erg tof: in de wijzerplaat is een uitsparing gemaakt, zodat je de binnenkant van het klokwerk kunt zien. Ben je benieuwd naar het horloge? Bekijk de hele video dan hier:

Nieuwe Apple Watch kopen? Bekijk de beste prijzen

Het is dus een behoorlijke klus om van je Apple Watch een mechanische klok te maken. Heb je nog een oude Apple Watch die nodig aan vervanging toe is? Dan is het ook mogelijk om jouw Apple Watch in te ruilen bij Apple, zodat je iets minder voor je nieuwe horloge betaalt. De Trade In-prijzen bij Apple zijn helaas wel aan de lage kant, dus je kunt je Apple Watch ook zelf proberen te verkopen.

Ben je nog op zoek naar een nieuwe Apple Watch? De Apple Watch Ultra is de beste Watch van dit moment. Als je die te duur vindt is de Apple Watch Series 8 een goed alternatief. Bekijk de beste prijzen in onze prijsvergelijker, zodat je zeker weet dat je niet teveel betaalt!

