Apple Watch red je leven: met drie functies voor je gezondheid

De Apple Watch is langzamerhand je belangrijkste buddy aan het worden. Want er komen drie nieuwe functies voor je gezondheid in de toekomstige Apple Watch, die in de toekomst misschien je leven gaan redden.

De nieuwe Apple Watch-functies voor je gezondheid

De Apple Watch kan veel. Zo kan je (met behulp van je iPhone) onder andere bellen en sms’en, navigeren en is het je allerbelangrijkste metgezel tijdens het sporten. Maar wist je ook dat er nog nooit een mobiel apparaat was, die zich zó bekommert over je gezondheid als de Apple Watch?

Daar blijft het echter niet bij, want er komen straks nog een paar functies voor je gezondheid bij. Zeker als we de geruchten van de nieuwe reeks Apple Watches mogen geloven.

Bloedsuiker meten met de Apple Watch Series 8

We horen al langere tijd veel geruchten over een glucosemeter bij de nieuwe Apple Watch. Het is er echter nooit écht van gekomen. Begin 2021 gingen er al geruchten dat er een bloedsuikermeter aan de Apple Watch Series 7 zou worden toegevoegd. Dit was helaas niet het geval, maar de geruchtenmolen draait op volle toeren en uit verschillende hoeken horen we dat dit nu wél werkelijkheid wordt voor de Apple Watch Series 8.

Deze nieuwe functies voor je gezondheid op de Apple Watch zijn enorm handig voor mensen met diabetes type 1. Wanneer hun bloedsuikerspiegel (te) laag is, kunnen ze flauwvallen. De Apple Watch Series 8 kan je dan op tijd waarschuwen om wat zoets in te nemen.

Gelukkig hoef je er niet lang meer op te wachten, als we de geruchten mogen geloven. De Apple Watch series 8 verschijnt in het najaar van 2022.

Apple Watch Series 8 meet je lichaamstemperatuur

De Apple Watch Series 8 krijgt volgens de geruchten ook een sensor om je lichaamstemperatuur te meten. Dit is in eerste instantie bedoeld om vrouwen te helpen bij het achterhalen van de vruchtbare dagen.

Rond de eisprong stijgt de lichaamstemperatuur namelijk met ongeveer 0,3 graden. Dit zou de sensor moeten oppikken. Misschien kan de smartwatch dan (op den duur en na wat software-updates) ook een ‘gewone’ griep achterhalen. Hadden we deze functionaliteit maar tijdens de afgelopen pandemie!

Bevestigde gezondheidsfunctie: watchOS 9 met ECG

Momenteel kan de elektrocardiogram-functie (ECG) op je Apple Watch al de eerste tekenen van atriale fibrillatie (AFib) identificeren. Dit is een hartritmestoornis waarbij het hart niet meer zoals normaal rustig en regelmatig samentrekt, maar juist véél te snel. Onbehandeld kan deze aandoening tot een beroerte leiden. Deze functie kan dus vroegtijdig een hartaanval opmerken.

De nieuwe software voor je Apple Watch, WatchOS 9, biedt echter meer. Deze kan de de frequentie van AFib over een langere periode volgen. Het hartritme van de gebruiker wordt met de Apple Watch dan beter in kaart gebracht. Een hartdokter kan deze (extra) informatie goed gebruiken voor een behandelplan. We verwachten deze software-update ergens in september 2022.

