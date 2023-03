Apple Watch krijgt kritiek – welk onderdeel zorgt voor problemen?

Apple krijgt veel kritiek op een onderdeel van de Apple Watch. Hoe reageert het bedrijf op deze kritiek en wat gaat Apple eraan doen?

Veel kritiek op batterijduur Apple Watch

Eén van de aspecten van de Apple Watch waar Apple al jaren kritiek op krijgt is de batterijduur van het horloge. De batterij van de Apple Watch Series 8 gaat tot 18 uur mee. Dit gold ook voor de Apple Watch Series 7 en de Series 6, dus de batterijduur van de Apple Watch er er weinig op vooruit gegaan.

Dat is precies waar Apple nu meer en meer kritiek op begint te krijgen, zeker omdat er genoeg andere slimme horloges zijn die wél een dag (of meer) meegaan. Er zijn zelfs smartwatches die een week meegaan, waardoor de batterij van de Apple Watch nog slechter lijkt. De batterijen van de MacBooks en van de iPhones worden telkens verbeterd, wanneer doet Apple dit bij de Apple Watch?

Apple introduceert Energiebesparingsmodus

Apple heeft nu gereageerd op deze kritiek en benadrukt dat een aantal onderdelen van de Apple Watch veel van de batterij vergen. Deze functies zijn volgens het bedrijf wel nodig om de Apple Watch goed te laten werken, denk hierbij aan valdetectie en een alarm voor onregelmatige hartritmes. Het is volgens het bedrijf dus kiezen tussen een langere batterijduur of het hebben van deze belangrijke functies.

Deze keuze laat Apple steeds meer over aan de gebruiker van de Apple Watch, er is eind vorig jaar namelijk met Energiebesparingsmodus een handige nieuwe functie toegevoegd aan watchOS. Als je deze functie aanzet doe je maar liefst twee keer langer met de accu van je Apple Watch. Energiebesparingsmodus is beschikbaar vanaf de Apple Watch Series 4 in watchOS 9.

Daarnaast benadrukt Apple dat de Apple Watch geschikt is voor snelladen, waardoor je binnen 45 minuten je horloge weer tot 80 procent hebt opgeladen. Het grote nadeel hiervan is natuurlijk dat je niet altijd je oplaadkabel bij je hebt en er ook niet altijd een stroompunt is dat je kan gebruiken.

Apple werkt aan oplossing voor Apple Watch-batterij

Met de reactie van Apple is het in ieder geval duidelijk dat het bedrijf op de hoogte is van het accuprobleem. De introductie van de Energiebesparingsmodus toont bovendien aan dat Apple werkt aan een oplossing. Dat Apple tot een oplossing kan komen bleek al bij de Apple Watch Ultra, dit horloge gaat namelijk tot 36 uur mee. Met Energiebesparingsmodus gaat je Apple Watch-batterij maar liefst 60 uur mee.

Het is daarom te hopen dat Apple bij de nieuwe generatie Apple Watch wél kiest voor een batterij met een langere levensduur. Ben je benieuwd wat we nog meer weten over de nieuwe generatie Apple Watch? Check dan hier alle geruchten over de Apple Watch Series 9.

Apple werkt dus achter de schermen hard aan een nieuwe batterij voor de Apple Watch. Ben jij van plan om een Apple Watch te kopen? De Apple Watch Ultra is de duurste Apple Watch die Apple ooit gemaakt heeft, check daarom onze prijsvergelijker om de beste deals te bekijken. Wil je niet zoveel betalen? Dan is de Apple Watch Series 8 een goede optie. Bekijk de beste deals hier:

