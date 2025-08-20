Apple Watch krijgt Touch ID: je hebt straks geen code meer nodig

Apple heeft een grote hardware-upgrade in de planning voor de Apple Watch van volgend jaar, met onder andere de toevoeging van Touch ID.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Watch krijgt Touch ID

Vorige week publiceerde Macworld twee artikelen op basis van gelekte Apple-code. Het ene artikel bevatte bewijs dat de M5 MacBook Pro wordt getest met een C1-modem voor 5G. Het andere artikel ging over een M4 Ultra-chip die wordt ontwikkeld voor een nieuwe Mac Pro. Nu is er nog een belangrijke ontdekking gedaan op basis van de gelekte code.

Het blijkt dat Apple heeft geëxperimenteerd met biometrische authenticatie oftewel Touch ID voor de Apple Watch van 2026. De code vermeldt ondersteuning voor ‘AppleMesa’, de codenaam van Apple voor Touch ID, wat suggereert dat prototypemodellen momenteel op de een of andere manier over deze functie beschikken.

Hoe is nog niet duidelijk

Hoe ‌Apple Touch ID‌ precies op de Apple Watch wil implementeren, is vooralsnog onduidelijk. Het bedrijf zou ervoor kunnen kiezen om het onder het scherm te plaatsen, zoals bij sommige Android-smartphones, maar integreren in de zijknop is ook een mogelijkheid.

‌Touch ID‌ op de Apple Watch maakt het apparaat veiliger en de afhankelijkheid van korte numerieke wachtwoorden wordt erdoor verminderd. Ook de veiligheid van diensten zoals Apple Pay kunnen behoorlijk worden verbeterd met biometrische authenticatie op het apparaat.

Nieuwe chips

De code onthult naast de implementatie van Touch ID ook dat de modellen ‘N237’ (Apple Watch Series 12), ‘N238’ (Apple Watch Series 12 met mobiele connectiviteit) en ‘N240’ (Apple Watch Ultra 4) een geheel nieuwe CPU met identificatiecode ‘T8320’ krijgen. De S9-, S10- en aankomende S11-chips zijn in wezen allemaal dezelfde chip met de identificatiecode ‘T8310’. Het is dus zeer waarschijnlijk dat de S-serie chips volgend jaar een flinke upgrade krijgen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De nieuwe Apple Watch-serie wordt aangeduid als ‘Watch8’, en de Series 9, 10 en 11 worden allemaal aangeduid als ‘Watch7’. Dat duidt op een behoorlijke verandering ten opzichte van eerdere modellen in 2026. Dit lijkt te worden bevestigd door DigiTimes, dat vorige week meldde dat er volgend jaar aanzienlijke ontwerpwijzigingen komen voor de Apple Watch.