Apple Watch krijgt camera’s (maar die zijn niet waarvoor je denkt)

De Apple Watch gaat behoorlijk veranderen in de toekomst en krijgt onder meer een aantal camera’s, maar die zijn niet om mee te fotograferen.

Apple is van plan om in de toekomst van de Apple Watch meer een AI-wearable te maken. Om die reden werkt het bedrijf nu al aan meerdere versies van toekomstige Apple Watch-modellen met camera’s. Die zijn dus niet om met de Apple Watch te fotograferen. Ze zijn er volgens Mark Gurman van Bloomberg alleen maar zodat het apparaat ‘de buitenwereld kan zien’.

Deze AI-ontwikkeling gaat hand in hand met de bestaande Visuele Intelligentie-techniek van Apple, die het bedrijf ook naar de AirPods wil brengen. Op dit moment is Visuele Intelligentie sterk afhankelijk van ChatGPT en van Google, maar volgens Gurman wil Apple het in de toekomst intern gaan doen:

“Apple’s ultimate plan for Visual Intelligence goes far beyond the iPhone. The company wants to put the feature at the core of future devices, including the camera-equipped AirPods that I’ve been writing about for several months. Along the way, Apple also wants to shift Visual Intelligence toward its own AI models, rather than those from OpenAI and Google.”

(“Apple’s ultieme plan voor Visual Intelligence gaat veel verder dan de iPhone. Het bedrijf wil de functie centraal stellen in toekomstige apparaten, waaronder de AirPods met camera’s waar ik al maanden over schrijf. Gaandeweg wil Apple Visual Intelligence ook richting zijn eigen AI-modellen verschuiven, in plaats van die van OpenAI en Google.”)