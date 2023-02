Apple Watch kopen in 2023: welke smartwatch past het beste bij jou

Is het nu eindelijk zover en wil je een Apple Watch in 2023 kopen? Goed idee, maar welk model moet je dan hebben? Na het lezen van dit artikel weet je welke Apple Watch het beste bij jou past.

Apple Watch kopen in 2023

Het kiezen van de juiste Apple Watch is dit jaar lastiger dan ooit geworden. Er zijn namelijk drie compleet nieuwe modellen uitgekomen, de Apple Watch Series 8, de tweede generatie van de Apple Watch SE en de Apple Watch Ultra. Elk model is bedoeld voor een specifieke doelgroep en ze hebben ook allemaal een ander prijskaartje. Daarnaast zijn er natuurlijk nog wat oude modellen die je nog op de kop kunt tikken. Maar geen nood, we helpen je kiezen. Alvast veel plezier met je Apple Watch.

De beste keuze: Apple Watch Series 8

De Apple Watch Series 8 is op dit moment het standaardmodel van de Apple Watch. Hij is beschikbaar in twee maten, met een kast van 41 en 45 mm. Een tikkeltje groter dan de Series 6, en even groot als de Series 7. Ook qua overige specificaties doet hij denken aan de Apple Watch Series 7. Hij is waterbestendig tot 50 meter, heeft valdetectie en een always-on scherm.

Waar de Series 8 zich nog in onderscheidt, is de ongeluksdetectie.Kom je terecht in een auto-ongeluk? Dan vraagt de Apple Watch Series 8 of je de nooddiensten wilt bellen. Reageer je niet dan doet hij dat automatisch voor je. Uiteraard heeft de smartwatch ook gezondheidsfuncties zoals een hartslagmeter, stappenteller en work-outs. Nieuw is een extra nauwkeurige thermometer om het vrouwelijke cyclus bij te houden. De Watch geeft je daarmee achteraf een voorspelling wanneer je eisprong heeft plaatsgevonden.

Geen groot verschil qua prijs tussen Apple Watch Series 8 of Series 7

Er zit dus niet heel veel verschil tussen de Apple Watch Series 8 en de Apple Watch Series 7. Een nieuwe Apple Watch Series 7 (45mm) heb je al voor 409 euro, de 41mm versie is twee tientjes duurder: 428 euro. De Apple Watch Series 8 (41mm) kost 452 euro en voor de 45mm-versie betaal je 469 euro. Het scheelt dus zo’n 40-50 euro tussen de Apple Watch Series 7 en Apple Watch Series 8. Kijk daarom even of dat voor jouw het verschil aan functies goedmaakt. Als het dus enkel ligt aan de prijs weet je welke Apple Watch je moet kopen.

Apple Watch Series 6: niet meer kopen

Ook de Apple Watch Series 6 verschilt niet enorm van de bovengenoemde Watches, maar toch raden we deze niet meer aan. Hij kost maar een fractie minder dan Series 7, en voor één tientje extra zouden wij toch echt voor het nieuwere model gaan.

Beste verhouding prijs en kwaliteit: Apple Watch SE

De huidige Apple Watch SE verscheen in 2022. De SE is een interessante optie voor iedereen die een recente Apple Watch wilt met een betaalbare prijs. De huidige Apple Watch SE heeft het uiterlijk en schermformaat van de Apple Watch Series 6, maar beschikt niet over alle functies zoals een scherm dat altijd aanstaat of een saturatiemeter.

Volop andere functies

Alhoewel deze twee functies aan de neus van de Apple Watch SE voorbijgaan, heeft het horloge gelukkig wel een hoop andere gezondheidsfuncties. De smartwatch kan bijvoorbeeld je hartslag registreren. Ook kun je het horloge prima tijdens het sporten dragen, want hij heeft onder meer een ingebouwde stappenteller en versnellingsmeter. Uiteraard kun je dan ook tal van verschillende work-outs bijhouden. Daarnaast is dit horloge waterbestendig tot een diepte van 50 meter.

Even snelle chip, even lange ondersteuning

De Apple Watch heeft dezelfde chip dan die in de Apple Watch Series 8. De S8-chip van het SE-horloge is dus erg rap en prettig in gebruik. Bovendien ben je verzekerd van lange software-ondersteuning.

Dat ondersteuningstermijn zal even lang zijn dan van de nieuwste Apple Watch Series 8. Wij verwachten dat je minimaal 4 tot 5 jaar mee mag naar de nieuwste updates.

Een nog grotere Watch: de Apple Watch Ultra

Vind je dat de Apple Watch SE juist te weinig functies heeft? De Apple Watch Series 8 is te gewoon? Je bent super sportief, doet aan diepzeeduiken, gaat rennen op de meest extreme trails of klimmen in de bergen? Of wil je gewoon de Apple Watch met het grootste scherm en de langste accuduur? Als je een of meerdere van de bovenstaande vragen met ‘Ja’ hebt beantwoord, dan ben jij de doelgroep voor de nieuwe Apple Watch Ultra!

Extra sterke Apple Watch

De Ultra is vervaardigd uit titanium, een extreem sterk materiaal, en is daardoor geschikt voor de meest extreme omstandigheden, zoals bij diepzeeduiken en bergbeklimmingen. Wanneer het horloge onderwater is, start automatisch een speciale modus die onder andere de temperatuur en diepte van het water meet.

Het horloge heeft ook een aangepast ontwerp met een digitale kroon en zijknop samengevoegd in een module aan de zijkant. De zijknop kan naar wens worden geprogrammeerd, waardoor het mogelijk is om een specifieke workout of app te starten door de knop in te drukken.

De kast van het horloge meet overigens 49mm, waardoor het scherm groter is dan bij elke andere Watch. Ook de batterij is groter, waardoor je tot aan 72 uur met de Apple Watch op pad kunt zonder op te laden.

Gemaakt voor avontuur

De Apple Watch Ultra zit vol met praktische functies die zeer handig zijn voor sportieve en avontuurlijke personen. Bijvoorbeeld kan de Wayfinder-wijzerplaat aangepast worden aan jouw extreme sport, zoals skiën of zeilen. Daarnaast bevat deze wijzerplaat een speciale donkere modus, waardoor het scherm beter af te lezen is bij weinig licht.

Apple heeft ook speciale polsbandjes ontwikkeld voor diverse sporten. Zo is er bijvoorbeeld een polsband voor watersporten en een specifieke band voor gebruik in bergen.

Apple Watch Ultra is wel duur

De Apple Watch Ultra is wel het duurste model van de Apple Watch dat Apple ooit heeft uitgebracht. Je moet er zo’n duizend euro voor over hebben. Je krijgt voor dat geld wel de ook meteen de beste Apple Watch die er is. Alleen als je heel kleine polsen hebt, zouden we de Apple Watch Ultra niet aanraden.

Of nog even wachten: Apple Watch Series 9 in 2023

Volgens de geruchtenmolen verschijnt er dit jaar weer de Apple Watch Series 9, maar komt ook een update voor de Apple Watch Ultra. Eventueel gaat Apple zelfs de SE voorzien van een kleine update.

Moet je dan nog even wachten met het kopen van een Apple Watch in 2022? Misschien, maar wat Apple in de planning heeft voor de Watch Series 9 blijft nog gissen. Blijkbaar is de batterijduur het grote nieuwe project van Apple om bij de volgende Watch-versie te verbeteren.

Toch lijkt het erop dat de Apple Watch Series 9 niet zo heel vernieuwend wordt. Het is namelijk onwaarschijnlijk dat de Apple Watch Series 8 een nieuwe sensor krijgt voor het meten van de bloedsuiker. Dit vertelde Apple-analist Mark Gurman.

Nieuwe Watch, oudere modellen (iets) goedkoper

Als de Apple Watch Series 9 dan eindelijk verschijnt heb je vaak wel als voordeel dat de oudere modellen weer iets goedkoper worden. Maar hoe lang je precies nog moet wachten is nog niet bekend. Waarschijnlijk moet je nog tot het najaar van 2023 wachten voordat de Apple Watch Series 8 te koop is. De nieuwe smartwatch wordt dan hopelijk met de iPhone 15 gepresenteerd. Hopelijk weet je na het lezen van dit artikel welke Apple Watch je moet kopen!

